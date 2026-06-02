Nikola se iz Zemuna vratio na djedovinu u Dalmaciji i nabavio stoku: "Nikad nisam bio sretniji"

Sve je više mladih ljudi rođenih u izbjeglištvu u Srbiji koji se odlučuju vratiti na obiteljsku zemlju u Hrvatskoj. Među njima je i, koji je prije tri godine iz Zemuna preselio u Manojloviće pokraj Kistanja te gradski život zamijenio radom na zemlji i stočarstvom, prenosi VIDA TV.

Nikola je rođen 2000. godine u Zemunu, nedaleko od Beograda. Iako mu u Srbiji, kako kaže, nije nedostajalo ništa što se obično smatra preduvjetom za dobar život, istinsko zadovoljstvo pronašao je na djedovini.

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U selo svojega djeda prvotno je stigao kako bi pomogao ocu u radu oko maslinika. No, ubrzo je odlučio ostati, posvetiti se životu na selu i izgraditi budućnost daleko od gradske svakodnevice. Nabavio je stoku, okrenuo se poljoprivredi i potpuno promijenio životni smjer.

– Ovdje živim već tri godine i nikada nisam bio sretniji. U Srbiji sam imao sve što se na papiru smatra potrebnim za sreću, ali ovdje sam pronašao ono što mi je nedostajalo. Krenuli smo s četiri krave, a danas ih imamo više od dvadeset. Nabavio sam i magarce, imam dobar posao i djevojku. Sve ide bolje nego što sam mogao zamisliti – ispričao je Nikola.

Osim što se bavi poljoprivredom i stočarstvom, zaposlen je i kao gerontopomoćnik u projektu „Zaželi“, kroz koji pomaže starijim i nemoćnim osobama.

Razvoj njegova gospodarstva prate i suvremena tehnološka rješenja. Stado krava pasmine buša, koje je u samo nekoliko godina naraslo s četiri na više od dvadeset grla, nadzire uz pomoć tehnologije koja mu omogućuje da u svakom trenutku preko mobitela prati gdje se životinje nalaze na ispaši.

Iako priznaje da život na selu nije za svakoga, smatra da upravo takav način života nudi kvalitetniju budućnost.

– Na selu je život posao, dok je u gradu posao postao život. Po mom mišljenju, ljudi u gradovima nisu sretni – poručio je Nikola.