Šuta nije podržao novu-staru direktoricu TZ-a Split. Glasovao je za Bušić: Na kraju, na čelu ostaje Alijana Vukšić

Alijana Vukšić ostaje na čelu Turističke zajednice grada Splita. Iako se posljednjih mjeseci u kuloarima kao favoritkinja spominjala Nataša Bušić, na kraju je došlo do velikog preokreta – Vukšić je ponovno dobila povjerenje Turističkog vijeća.

Bušić bila favoritkinja, ali presudili su glasovi Vijeća

Kako smo doznali, Alijana Vukšić dobila je pet glasova, dok je Nataša Bušić dobila četiri. Time je Vukšić osigurala nastavak mandata na čelu splitskog TZ-a, institucije koju vodi već više od jednog desetljeća.

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Posebno je zanimljivo da Tomislav Šuta, predsjednik Turističkog vijeća i splitski gradonačelnik, prema neslužbenim informacijama iz pouzdanih izvora, nije glasovao za Alijanu Vukšić. Kako doznajemo, njegov glas išao je upravo Nataši Bušić, koju su mnogi prije sjednice već vidjeli kao novu direktoricu.

Bušić je, prema informacijama koje su kružile prije odluke, bila i prvi izbor Banovine. Upravo zato konačan rasplet predstavlja iznenađenje, jer je unatoč takvim očekivanjima većina članova Turističkog vijeća ipak podržala ostanak Vukšić.

Tko je odlučivao o čelnoj osobi splitskog turizma?

Podsjetimo, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Splita čine Tomislav Šuta, predsjednik, te članovi Sanja Bošnjak, Ivana Klarić, Stipe Medić, Igor Popović, Jelena Ivulić, Anita Birimiša, Vesna Bulić Baketić i Trpimir Botica.

Ovom odlukom potvrđeno je da na vrhu splitske Turističke zajednice neće doći do promjene. Alijana Vukšić tako ostaje na poziciji direktorice, unatoč očekivanjima da bi natječaj mogao donijeti novo ime na čelo jedne od najvažnijih turističkih institucija u gradu.

Konačan ishod pokazao je da je glasovanje bilo neizvjesno do samog kraja, ali i da se u splitskom turističkom sektoru dogodio rasplet koji mnogi nisu očekivali.