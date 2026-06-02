Alijana Vukšić ostaje na čelu Turističke zajednice grada Splita

Alijana Vukšić ponovno je izabrana za direktoricu Turističke zajednice grada Splita. Iako se uoči odluke kao glavna kandidatkinja za preuzimanje funkcije spominjala Nataša Bušić, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Splita na kraju je odlučilo da Vukšić ostaje na čelu splitskog TZ-a.

Presudilo demokratsko glasovanje

Odluka je, kako doznajemo iz pouzdanih izvora, donesena demokratskim putem i vrlo tijesnom većinom. Vukšić je na kraju dobila pet glasova Vijeća, dok je Bušić dobila četiri.

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Podsjetimo, Turističkim vijećem predsjedava splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Time je potvrđeno da na vrhu Turističke zajednice grada Splita neće biti promjena, odnosno da će Alijana Vukšić nastaviti obnašati dužnost direktorice.

Vrh splitskog turizma bez promjena

Izbor direktorice splitske Turističke zajednice privukao je pozornost javnosti, osobito zbog očekivanja da bi nakon ovog natječaja moglo doći do promjene na čelnoj poziciji.

Međutim, nakon provedene procedure i odluke Turističkog vijeća, kontinuitet u vođenju splitskog TZ-a se nastavlja.