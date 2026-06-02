Dalmatinski vozač prvi put stigao na legendarnu stazu i odmah napravio senzaciju

Vozač AK Trogir Robert Antunović nastavio je sjajan niz rezultata nakon povratka na natjecateljske staze. Nakon uspješnog otvaranja sezone Prvenstva Hrvatske na Grobniku, Antunović je proteklog vikenda nastupio na legendarnom Salzburgringu u Austriji, gdje je osvojio odlično treće mjesto.

Nastup u Austriji za njega je bio poseban izazov jer je prvi put vozio na ovoj poznatoj stazi, za razliku od konkurencije koja ondje nastupa godinama.

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“Bilo je bolje od očekivanog. Moram naglasiti da su svi koji su vozili na toj stazi tamo nastupali već dugi niz godina, dok je meni ovo bio prvi put. Završili smo na trećem mjestu i mogu biti jako zadovoljan rezultatom”, kazao je Antunović.

Iako su ga tijekom vikenda pratili manji tehnički problemi, Antunović i njegov tim uspjeli su ostvariti vrijedan rezultat i doći do novog postolja.

“Imali smo nekih manjih tehničkih problema, ali sve u svemu ispalo je dobro. Nismo se nadali postoljima ove godine jer smo tek uzeli automobil i još se privikavamo na njega. Zato nam ovaj rezultat puno znači”, dodao je vozač AK Trogir.

Podsjetimo, Antunović se prije nekoliko tjedana na Grobniku vratio utrkivanju nakon dvije i pol godine pauze te odmah pokazao da nije izgubio brzinu. U subotnjem dijelu programa ostvario je najbrže vrijeme i najbrži krug u svojoj skupini, dok je u nedjeljnoj utrci završio na drugom mjestu u jakoj konkurenciji.

Nakon odličnog nastupa u Austriji slijedi kraća stanka u kalendaru natjecanja.

“Sada nas čeka pauza od mjesec i pol dana tijekom koje ćemo raditi na pripremi automobila. Nakon toga odlazimo u Slovačku na Slovakia Ring, vrlo zahtjevnu stazu na kojoj nas očekuje još jedna velika borba. Nadam se i tamo dobrom rezultatu”, poručio je Antunović.

Treće mjesto na Salzburgringu još je jedna potvrda da se Robert Antunović uspješno vratio utrkivanju te da bi vozač AK Trogir ove sezone mogao ostvariti još zapaženih rezultata.