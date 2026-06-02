Ivošević bocnuo Keruma nakon pressice: "Njemu su dali ključ Žnjana i pustili ga unutra, baš kao meni za eGOP"

Nakon konferencije za novinare koju je Željko Kerum održao u prostorijama gradske tvrtke Žnjan, oglasio se Bojan Ivošević. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Danas je Kerum 'provalio' u prostorije gradske tvrtke Žnjan i narušio nepovredivost njihovog poslovnog prostora.

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Dobro, nije provalio, nego mu je netko dao dozvolu za ulazak i dao mu ključ da otključa vrata, ali imao sam i ja to za eGOP pa je logika DORH-a bila da sam ja trebao znati da ne smijem tu ući iako su me oni sami pustili i dali mi pristupne podatke u Šutinom mandatu.

Naravno bilo bi jako glupo goniti Keruma zato što je ušao negdje gdje su ga oni sami pustili, ali ovo ostaje za uspomenu da živimo u zemlji dvostrukih kriterija i poslužit će na sudu.

Jedini tko bi trebao odgovarati, radi ove sramote, je direktor Žnjana koji je još danas trebao biti smijenjen nakon što je donedavnog zatvorenika, koji je politički u Splitu i u tvrtki Žnjan nitko i ništa, pustio da drži presice u službenim prostorijama gradske tvrtke. Naravno kad bi Tomislav Šuta imao uopće mogućnost smijeniti direktora Žnjana.

Ako nekome dosad nije bilo jasno da je Žnjan jedna od tvrtki koje je Šuta prepustio Kerumu u sklopu trgovine utjecajem, za osiguravanje većine u Gradskom vijeću Grada Splita, sad je sve transparentno, a ja pozivam USKOK i DORH da nastave s fjakom."