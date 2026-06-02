Kuzma & Shaka Zulu predstavljaju novi singl i inovativni AI videospot "PIN PIN"!

Nezaustavljivi splitski partymejkeri, Kuzma & Shaka Zulu, donose nam rješenje za visoke temperature i najavljuju neslužbenu himnu ovogodišnje ljetne sezone! Dvojac je upravo predstavio svoj novi singl i prateći animirani videospot za pjesmu "PIN PIN".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iza novog ljetnog hita stoji provjerena autorska ekipa. Glazbu, aranžman i produkciju u cijelosti potpisuje Saša Kuzmić - Kuzma, dok su za pamtljive stihove zaslužni Saša Kuzmić i Galileo Tajč.

Inovativni vizualni identitet: GTA stil i Umjetna inteligencija

Vizualni identitet pjesme "PIN PIN" donosi pravo osvježenje. Animirani videospot kreirao je Zvonimir Pavlinović, i to u prepoznatljivom, zabavnom vizualnom stilu kultne igre GTA (Grand Theft Auto).

Ono što ovaj spot čini posebno zanimljivim jest činjenica da je u potpunosti izrađen uz pomoć alata umjetne inteligencije (AI). Autori i bend otvoreno priznaju kako u spotu sigurno ima sitnih vizualnih grešaka koje će primijetiti oni najoštrijeg oka koji ih budu ciljano tražili. Ipak, glavni cilj ovog inovativnog pristupa nije bila tehnička perfekcija, već prenošenje one prave, sirove i pozitivne energije kojom zrače i koja je zaštitni znak njihovih legendarnih live nastupa.

Zarazni ritam i poziv na ljetne fešte

Uvijek dobro raspoloženi i puni energije, Kuzma & Shaka Zulu ususret ljetnim partyjima poručuju:

"Čvrsti ritam u minimalističkom aranžmanu, odlična metrika i sublimirane poruke uz, naravno, jako zarazni refren – svi preduvjeti za hit pjesmu su tu!"

Novi singl "PIN PIN" savršena je uvertira za najveselije zabave, fešte i koncerte pod otvorenim nebom koji nas očekuju narednih mjeseci. Za kraj, splitski dvojac ostavlja srdačnu poruku svim obožavateljima i poziva ih na zajedničko slavlje:

"Dragi naši, vidimo se uživo, samo ljubav, samo lito, lito, litooo!! Vole Vas Kuzma & Shaka Zuluuu!!" 🙂