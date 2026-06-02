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Dalibor Ninčević popodne proveo s građanima, pogledajte video

Istaknuo je kako izravan kontakt s građanima smatra važnim dijelom političkog djelovanja
Dalibor Ninčević

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević objavio je kako je utorak poslijepodne proveo u obilasku Mjesnog odbora Centar, gdje je razgovarao s građanima o svakodnevnim problemima i potrebama stanovnika.

"I ovaj utorak poslijepodne iskoristio sam za izlazak među ljude i razgovor s građanima", poručio je Ninčević na društvenim mrežama, uz video osvrt na obilazak.

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Istaknuo je kako izravan kontakt s građanima smatra važnim dijelom političkog djelovanja te načinom da iz prve ruke čuje prijedloge, kritike i probleme s kojima se građani susreću.

Pogledajte video.

 

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