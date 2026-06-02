Lukas pobijedila u parovima, Bošković prošla kvalifikacije, sutra će na WTA Makarska Openu zaigrati pet Hrvatica

U meču dana Kaštelanka Tena Lukas i pobjednica prvog izdanja WTA Dubrovnik Opena, Španjolka Andrea Lázaro García, ostvarile su uvjerljiv nastup u paru. Rezultatom 6:2, 6:1 pobijedile su Švicarku Naimu Karamoko i Latvijku Darju Semenistaju. Lukas i Lázaro García u Makarskoj su se pokazale kao vrlo uigran tandem na terenu, a njihova je komunikacija ostala stabilna i pozitivna čak i u trenucima kada se činilo da bi se rezultat mogao zakomplicirati.

„Za otvaranje turnira jako dobar meč. Izuzetno mi je drago što sam imala priliku igrati s Andreom koja mi je prijateljica i izvan terena. Mislim da smo odigrale dobar i kvalitetan meč, nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu“, izjavila je Tena nakon pobjede.

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Sunčan dan u Makarskoj obilježio je početak turnira WTA Makarska Open hosted by Valamar. More mirno, Biokovo u pozadini, a na terenima jednog od najljepših tenis centara igrali su se mečevi kvalifikacija i prvog kola glavnog turnira.

Nažalost, naša tenisačica Ana Konjuh završila je nastup na početku glavnog turnira. Nije mogla pronaći pravi ritam protiv Dominike Šalkove. Čehinja je nakon sat vremena igre slavila rezultatom 6:3, 6:2.

No, jedna Hrvatica ipak je slavila. Lea Bošković u kvalifikacijama pobijedila je Amerikanku Akashu Urhobo rezultatom 7:6(4), 6:2. Nakon izjednačenog prvog seta u kojem je odluka pala u tie-breaku, Bošković je u nastavku preuzela kontrolu i sigurno privela meč kraju.

U kvalifikacijama je igrala i Erika Andreeva, starija sestra trenutno jedne od najvećih zvijezda ženskog tenisa, osme igračice svijeta Mirre Andreeve. Erika je nakon više od dva sata igre pobijedila Armenku Elinu Avanesyan 7:6(6), 6:4 i tako pokazala da je u odličnoj formi.

Na sutrašnjem programu od 11 sati u akciji je pet hrvatskih tenisačica. Na centralnom terenu Tenis centra Lucija Ćirić Bagarić igra protiv češke predstavnice Barbare Palicove, Petra Marčinko protiv švedske predstavnice Caijse Hennemann, Taru Würth čeka Rebecca Šramkova iz Slovačke, a Tenu Lukas Darija Semenistaja iz Latvije. Na terenu jedan nastupa Lea Bošković protiv Amerikanke Robin Montgomery.