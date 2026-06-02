Amerikanci stigli u Dalmaciju i ostali u šoku nakon što su probali jedno jelo

Američki travel influenceri Sara i Ryan tijekom posjeta Hrvatskoj odlučili su kušati neka od najpoznatijih jela domaće kuhinje, a svoje dojmove podijelili su u videu pod nazivom We Tried Croatia's Most Viral Food.

Tijekom putovanja isprobali su niz dalmatinskih specijaliteta, među kojima su se našli pršut, domaći sirevi, soparnik, pašticada, hobotnica ispod peke i crni rižot.

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Posebno su ih oduševili dalmatinski pršut i sirevi, istaknuvši bogatstvo okusa i jednostavnost posluživanja. Veliko iznenađenje bio im je i soparnik, tradicionalno jelo iz Poljica kraj Splita, za koje su rekli da ima iznenađujuće bogat okus unatoč jednostavnim sastojcima.

Na njihovu jelovniku našla se i pašticada, jedno od najpoznatijih dalmatinskih jela koje se priprema dugim mariniranjem i kuhanjem mesa u bogatom umaku, a tradicionalno se poslužuje uz domaće njoke.

Najveći dojam na američke goste ostavila je hobotnica ispod peke. Oduševili su se njezinom mekoćom i tradicionalnim načinom pripreme ispod željeznog zvona prekrivenog žarom, uz krumpir i začine.

Ipak, najveće iznenađenje bio im je crni rižot. U početku ih je zbunila njegova karakteristična crna boja, koja dolazi od tinte sipe ili lignje, no nakon prvih zalogaja priznali su da ih je upravo ovo jelo najviše iznenadilo okusom.

Uz hranu su kušali i lokalna vina, a posebno ih je oduševio prošek. Istaknuli su kako ih je iznenadila kvaliteta hrvatskih vina te činjenica da mnoga od njih nisu poznatija izvan Hrvatske.

Posljednjih godina hrvatska gastronomija sve više privlači pozornost stranih turista, a među jelima koja najčešće izazivaju oduševljenje upravo su pršut, soparnik, pašticada, hobotnica ispod peke i crni rižot.

Iako su uživali u svim specijalitetima koje su kušali, Sara i Ryan priznali su da će im u posebnom sjećanju ostati hobotnica ispod peke i crni rižot, jela kakva prije dolaska u Hrvatsku nikada nisu imali priliku probati.