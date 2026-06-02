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VIDEO Lidija Bačić se skinula u crveni kupaći, trebate vidjeti snimku

Video koji je podijelila u kratkom je roku prikupio brojne reakcije

Pjevačica Lidija Bačić ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja objavom na društvenim mrežama.

Ovoga puta pokazala se u upečatljivom crvenom kupaćem kostimu, a video koji je podijelila u kratkom je roku prikupio brojne reakcije.

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Objavu dijeli LIDIJA BACIC LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile)

Lidija je poznata po tome da redovito objavljuje fotografije i snimke koje izazivaju velik interes njezinih pratitelja, a ni ova objava nije prošla nezapaženo.

U komentarima su se brzo počeli nizati komplimenti na račun njezina izgleda i figure, dok su brojni pratitelji objavu nagradili tisućama lajkova.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli LIDIJA BACIC LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile)

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