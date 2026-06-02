Marko Martinjak ostao bez pojasa prvaka

Borac Marko Martinjak ostao je bez pojasa prvaka nakon incidenta na malonogometnom turniru. Borilačka organizacija Arena Golden Fight oduzela mu je naslov nakon što je na utakmici Goat lige glavom udario protivničkog igrača Tomislava Mrkonjića. Martinjak je bio prvak te organizacije u disciplini Extreme Boxing do 95 kilograma, javlja Index.

Odluka borilačke organizacije

Organizacija Arena Golden Fight objavila je službeno priopćenje u kojem se u potpunosti ograđuje od postupka borca i ukida mu status prvaka. "Arena Golden Fight se u potpunosti ograđuje od svih privatnih postupaka navedenog borca te od današnjeg dana više ne priznaje njegov status prvaka naše organizacije.

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Naslov prvaka Arena Golden Fighta u disciplini Extreme Boxing do 95 kg proglašava se upražnjenim do daljnjega. Od svog osnutka Arena Golden Fight promiče sport, disciplinu, poštovanje protivnika, odgovornost i vrijednosti koje borilački sportovi trebaju predstavljati.

Naša je obveza štititi integritet natjecanja, ugled naših sportaša, partnera i navijača te dosljedno djelovati kada su te vrijednosti dovedene u pitanje. Nastavit ćemo graditi organizaciju na principima sportskog poštenja, odgovornosti i profesionalizma, bez iznimki i bez kompromisa", stoji u objavi.

Određen istražni zatvor

Marko Martinjak priveden je u utorak poslijepodne na Županijski sud u Zagrebu. Nakon saslušanja, određen mu je istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Martinjaka je policija dovela na Županijski sud nakon što je u nedjelju izazvao nasilni incident na malonogometnom turniru Goat League u Zagrebu.

Martinjak je dijelu javnosti poznat kao natjecatelj u boksu bez rukavica, a ovog je vikenda sudjelovao u spomenutom malonogometnom turniru. Policajci su Martinjaka na sud, na kojem se odlučivalo o istražnom zatvoru, doveli s lisicama na rukama.

Kako doznaje Index, sutkinja istrage odredila mu je mjesec dana istražnog zatvora, koji je za njega tražilo tužiteljstvo. Trideset dana istražnog zatvora određeno mu je zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Tijekom ispitivanja, doznajemo, u osnovi je priznao kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, odnosno činjenicu koja se vidi i na videu - da je udario protivničkog igrača Tomislava Mrkonjića tijekom malonogometne utakmice.

Tijekom finala u jednom trenutku približio se igraču Tomislavu Mrkonjiću te ga je nakon kratkog verbalnog sukoba udario glavom u glavu. Mrkonjić je pao na pod, a Martinjak je nakon toga šutnuo loptu u njegova leđa. Zbog tog incidenta njegova je momčad izbačena s turnira. On se naknadno ispričao optuživši igrača da ga je provocirao.