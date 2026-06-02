Hrvatska izgubila na Rujevici. Dalić: "Nismo izgledali dobro, bilo je bolje na treningu"

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je 2:0 od Belgije u pripremnoj utakmici prije nastupa na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Belgija je do pobjede na Rujevici stigla pogotcima Yourija Tielemansa u 38. minuti, odnosno Romelua Lukakua u 96. minuti. Izbornik Zlatko Dalić dao je izjavu za Novu TV nakon poraza.

Dalić čestitao Belgiji

"Prvo čestitam protivniku. Bio je bolji danas od nas u svim segmentima igre. Nismo izgledali dobro, bilo je puno bolje na treningu. Ovo je utakmica iz koje moramo izvući pouke. Moramo ju analizirati i shvatiti gdje je bio problem. Nećemo ju shvatiti tragično i praviti dramu, ali nezgodan poraz. Nismo stajali dobro, nije bilo trke, svaka druga ili odbijena lopta bila je njihova. Tu smo bili inferiorni.

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Ono što smo naglašavali jest to da moramo duplirati Dokua. To nismo napravili kod gola. To je ono gdje smo griješili. Rekao sam da moramo puno više raditi u fazi obrane i na tome će biti naglasak", rekao je pa dodao:

"Napravili smo prekršaj na 30 metara i mi se raspravljamo sa sucem. Oni ga izvedu, a mi ne stignemo napraviti blok. To su detalji o kojima govorimo. Šutalo mora bolje reagirati. To su detalji, to je dekoncentracija i to nas je koštalo. Primili smo gol i teško se bilo vratiti u igru. Teško je, poraz je, ali nije tragično.

Prije dvije godine pobijedili smo Portugal pa je bila euforija i kasnije nismo ništa napravili. Idemo sve proanalizirati. Imamo za par dana novu utakmicu i novu priču. Radit ćemo, oporavit ćemo se i nadam se da će biti bolje."

Pohvalio je Baturinu

Nije htio govoriti o pojedincima. "Neću puno govoriti o pojedincima, rekli smo da ćemo svima dati šansu u ove dvije utakmice. Nama je najvažnija stvar da kroz ove utakmice vratimo minute Modriću, Kovačiću i Gvardiolu. Moramo im dati da igraju. Oni će biti bolji iz utakmice u utakmicu. Pojedinci se imaju priliku nametnuti, kako bismo to mogli složiti na najbolji način. Imamo tri napadača, probat ćemo iskoristiti njihove kvalitete", rekao je pa izdvojio Baturinu:

"Bio je dobar, angažiran. Pokazao je da je u dobroj formi. U Italiji je sjajno završio prvenstvo. Danas je bio zaista jako dobar. Osvojio je nekoliko lopti, napravio višak. Bio je naš najkonkretniji igrač u fazi napada."

Vlašić: Moramo izvući pouke

Hrvatski nogometaš Nikola Vlašić dao je izjavu u mix-zoni. "Bila je ovo teška utakmica. Belgija je odlična reprezentacija. Kontrolirali smo veći dio utakmice. Kad su zabili prvi gol, povukli su se u niski blok i nisu baš stvarali šanse. Čekali su priliku da izađu u kontru. Kasnije su zabili za 0:2.

Ovo je prijateljska utakmica, a na nama je da se uigramo do Svjetskog prvenstva. Moramo izvući pouke iz ovoga i ići dalje. Imali smo deset izmjena, izbornik je dao svima šansu i to je lijepo", rekao je Nikola Vlašić.

Sučić: Bolje da gubimo sada nego na SP-u

Petar Sučić prvi je stao pred kamere Nove TV. "Mislim da nismo zaslužili pobijediti danas. Svakako, ovo je dobra uvertira za dalje, što i kako. Belgija je jako kvalitetan protivnik s puno kvalitetnih pojedinaca, što su i pokazali. Na kraju nismo zadovoljni rezultatom, ali bilo je dosta dobrih stvari, ali i onih koje moramo popraviti. Bolje da utakmice gubimo sada nego na SP-u", rekao je u uvodu i nastavio:

"Bilo je i dobrih stvari, ali i onih na kojima moramo raditi. Igramo u novoj formaciji i ovo je bila dobra utakmica da analiziramo što i kako bolje. Kako u defanzivnoj, tako i u ofenzivnoj fazi. Bila je izjednačena utakmica koju su detalji prelomili na njihovu stranu.

Mi smo imali šanse da se vratimo u susret, pogodili smo i prečku, Courtois je obranio Luki udarac, više se ni ne sjećam. Na kraju krajeva, prijateljska utakmica je u pitanju. Važno je da se nitko nije ozlijedio. Naravno da nismo sretni zbog rezultata, nije lijepo izgubiti, ali bolje sada nego na SP-u.

Baturina: Belgija je zabila iz sretnog odbijanca

Martin Baturina bio je jedan od najboljih pojedinaca u porazu Hrvatske. "Nažalost, poraz, ali mislim da nema vremena za tugu. Ipak se radi o prijateljskoj utakmici. Idemo izvući pozitivne i loše stvari, analizirati i pokušati popraviti sve što je bilo loše", rekao je pa se osvrnuo na Dokua:

"Ne znam što bih rekao, to je igrač svjetske klase kojeg je teško čuvati 1 na 1. Zabili su sretan pogodak iz odbijanca, koji mi nismo uspjeli dobro očistiti. Možda su zabili i iz prve prilike, ne sjećam se više."

Za kraj je pričao o svom nastupu. "Definitivno mi znači svaki put kad igram za Hrvatsku. Pokušavam dati sve od sebe. Žao mi je da danas nisam uspio zabiti ili asistirati. Nadam se da će biti prilike kasnije", zaključio je Baturina za Novu TV.