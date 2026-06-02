Čović: "Nitko u BiH nije zadovoljan, a Hrvatima se godinama uskraćuju prava"

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović gostovao je na HRT-u, gdje je govorio o političkom stanju u Bosni i Hercegovini, položaju hrvatskog naroda te izazovima koji očekuju zemlju u razdoblju pred nove izbore.

Govoreći o stanju u BiH, Čović se poslužio slikovitom usporedbom.

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"BiH je kao endemska stara mitska maslina, raste već stotinama godina, prošla je kroz razna iskušenja kao što su ratovi, ima tri rodne grane koje predstavljaju tri konstitutivna naroda. Ima još poneka grana koja daje roda, ali mnogo je više grana vodopija", kazao je.

Dodao je kako brojni domaći i strani akteri pokušavaju oblikovati Bosnu i Hercegovinu prema vlastitim zamislima te poručio da odgovornost za njezinu budućnost trebaju preuzeti oni koji najbolje razumiju prilike u zemlji.

Čović je istaknuo kako nijedan od konstitutivnih naroda nije zadovoljan trenutačnim stanjem u BiH. Prema njegovim riječima, Hrvati već godinama upozoravaju na probleme vezane uz njihovu ustavnu poziciju i političku zastupljenost.

"Ključni izazov u BiH je opstojnost. Mi smo se obvezali da osiguramo sigurnost BiH i normalno funkcioniranje političkim, mirnim sredstvima", rekao je Čović.

Naglasio je kako je presudno osigurati ustavno mjesto hrvatskom narodu u BiH, ali i nastaviti jačati lokalne zajednice, gradove i općine kako bi mladi imali razlog ostati i graditi budućnost u zemlji.

Osvrnuo se i na smjenu generacija unutar hrvatske politike u BiH, istaknuvši da je potrebno povezati iskustvo starijih političara s novim generacijama koje dolaze.

"Treba predložiti ljude koji mogu biti odlična poveznica između onoga što je djelovalo prije 30 godina i mlade, digitalne generacije koja tek dolazi", poručio je.

Na kraju je ponovno posegnuo za metaforom masline, zaključivši kako je važno da Bosnu i Hercegovinu vode obrazovani i sposobni ljudi koji znaju brinuti o njezinoj budućnosti.