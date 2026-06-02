U zadnji tren: Croatia Airlines povukao izbor Mateše za novi mandat u Nadzornom odboru

Skupština Croatia Airlinesa u posljednji je trenutak skinula s dnevnog reda glasanje o članovima Nadzornog odbora koji su trebali biti izabrani na mandat od četiri godine. Croatia Airlines krajem travnja objavio je da će se na skupštini društva 1. lipnja (jučer) birati novi članovi Nadzornog odbora, piše Index.

Među predloženim kandidatima bio je i bivši čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, koji posljednjih deset godina predsjedava Nadzornim odborom nacionalnog avioprijevoznika. Na jučer održanoj skupštini ta je točka povučena s dnevnog reda uz obrazloženje da je Uprava društva povukla prijedlog članova Nadzornog odbora. Na naš upit o razlozima takve odluke iz Croatia Airlinesa odgovorili su da je "riječ o pitanjima iz nadležnosti vlasnika društva".

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Država je vlasnik gotovo 100 posto dionica Croatia Airlinesa, a za tvrtku je nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Skupština je prihvatila financijsko izvješće u kojem stoji da gubitak ostvaren u poslovnoj 2024. godini iznosi 38,7 milijuna eura.

Iz zapisnika Skupštine također je jasno da će se novi sastav Nadzornog odbora morati izabrati što prije, s obzirom na to da dosadašnjim članovima mandat ističe 15. srpnja ove godine. Izbor Nadzornog odbora jedina je točka dnevnog reda koja je povučena.

Mateša odstupio iz HOO usred afera i istrage

Podsjetimo, Mateša je prije gotovo dva tjedna podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je uslijedila u vrijeme velike afere u Hrvatskom skijaškom savezu, koji je pod istragom USKOK-a zbog sumnje da je tijekom godina iz Saveza, preko fiktivnih poslova i inozemnih tvrtki, izvučeno gotovo 30 milijuna eura.

Nakon objava Index Istraga, USKOK je pokrenuo izvide i u Hrvatskom olimpijskom odboru.

Milijuni iz proračuna za komercijalnu televiziju

Index Istrage prije mjesec dana otkrile su da su Ministarstvo turizma i sporta, koje vodi HDZ-ov Tonči Glavina, i Hrvatski olimpijski odbor dogovorili financiranje komercijalne Sportske televizije (SPTV), koja je u vlasništvu HOO-a, izravno iz državnog proračuna.

Kako bi zaobišli Zakon o javnoj nabavi i Zakon o državnim potporama, u taj su proces uključili Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo financija, Ministarstvo kulture i medija te Agenciju za elektroničke medije.

Prema tom dogovoru, Sportska televizija dobila je milijun eura 2023. godine, a osiguran joj je još jedan milijun eura ove godine. Od lipnja 2023. do siječnja ove godine tako su za poslovanje komercijalne televizije osigurana ukupno dva milijuna eura javnog novca.

Dodjela nagrada bez natječaja stajala više od 160.000 eura

Otkrili smo i da je svečana dodjela nagrada hrvatskim sportašima, održana u prosincu u zagrebačkom hotelu Westin i prenošena na HRT-u, stajala 161.483 eura.Cijeli posao bez natječaja dobila je pulska tvrtka A.T.I. kroz više manjih ugovora, pri čemu je svaki pojedinačno ostao ispod zakonskog praga za provedbu javne nabave, iako zakon zabranjuje takvo razdvajanje poslova.

Dokumentacija pokazuje da je isti model korišten i godinu ranije. Prema procjenama stručnjaka, pojedine su usluge plaćene višestruko više od tržišne cijene, a dokumenti upućuju i na moguće dvostruko plaćanje istih poslova, uključujući izradu scenarija i glazbenu produkciju.

Izbjegavanje javne nabave u Hrvatskom olimpijskom odboru pritom nije bilo iznimka, nego ustaljena praksa.