Šef splitskog Prometa o velikom poskupljenju prijevoza: "To je cijena kave na Žnjanu"

Javni prijevoz u Splitu od jučer je osjetno skuplji, a cijene pojedinih karata porasle su i do 100 posto. Karta za prvu zonu kupljena putem aplikacije, na kartomatu ili kiosku sada stoji euro i pol, umjesto dosadašnjeg eura, dok je cijena karte kupljene kod vozača skočila s dva na tri eura. Poskupjele su i karte za vožnje prema okolnim gradovima, no cijene mjesečnih personaliziranih karata, kao i onih za učenike, studente i umirovljenike, ostaju nepromijenjene.Predsjednik Uprave gradskog prijevoznika Promet, Andrija Kalinić, brani odluku o poskupljenju i tvrdi da ga velika većina korisnika neće osjetiti. Za RTL je rekao da učenici i studenti već imaju pravo na besplatan prijevoz, dok osobe starije od 65 godina kupuju godišnje kupone po simboličnim cijenama, od 1,33 do 39,82 eura.

"Ako tome pridodamo i predškolce, kao i posebne kategorije putnika koje također ostvaruju pravo na besplatan prijevoz, dolazimo do toga da gotovo polovina građana Splita ostvaruje prijevoz potpuno besplatno ili po simboličnim iznosima", istaknuo je Kalinić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Cijena jedne kave na Žnjanu je 5 eura"

Na primjedbu o rastu cijene karte kod vozača od 50 posto, Kalinić odgovara relativizirajući iznos.

"Kada se spomene 50 posto, to stvarno izgleda mnogo. Međutim, kada vidite da je to povećanje od 50 eurocenti, to znači da biste morali ostvariti 10 vožnji da bi vam trošak bio veći za 5 eura, što je cijena jedne kave na Žnjanu", pojasnio je.

Dodao je kako je odluka o cijenama donesena jednoglasno na Skupštini te da su se susjedne općine i gradovi složili s povećanjem. Također je naglasio da je cijena mjesečne radničke karte od 30 eura najniža u usporedbi s ostala tri velika hrvatska grada.

"Ne očekujemo pad putnika"

Prema njegovim riječima, eventualni dodatni prihodi uložit će se u poboljšanje kvalitete usluge. U Prometu ne očekuju pad broja putnika jer, kako kaže Kalinić, velika većina korisnika kupuje personalizirane karte.

"Što se tiče pojedinačnih karata, najveći broj korisnika je tijekom ljetnih mjeseci, kada broj prodanih karata mjesečno sa 100 tisuća poraste na 350.000", zaključio je Kalinić.