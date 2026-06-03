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Proizvođač iPhonea ima SUV koji bi mogao naljutiti Teslu

Kabina po novim pravilima autoindustrije

Tvrtka Foxconn, široj javnosti najpoznatija kao veliki ugovorni proizvođač Appleova iPhonea, predstavila je novi električni SUV pod markom Foxtron. Model nosi ime Cavira, a riječ je o automobilu kojim tajvanski tehnološki div želi pokazati da njegove ambicije ne staju samo na elektronici i proizvodnim linijama za pametne telefone.

Novi Foxtron Cavira najprije će se prodavati na Tajvanu, dok bi se kasnije trebao pojaviti i na drugim tržištima. Dimenzijama ulazi u klasu srednje velikih SUV-ova, a s dužinom od 4695 milimetara jasno cilja na segment u kojem se nalazi i Tesla Model Y.

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Dvije verzije, a jača ima čak 468 KS

Osnovna izvedba, nazvana Emerge Long-Range Edition, dolazi s jednim elektromotorom smještenim straga. Razvija 249 KS, a prema dostupnim podacima nudi WLTC domet do 578 kilometara. Puno zanimljivija je snažnija verzija Pioneer Long-Range Performance Edition. Ona ima dva elektromotora, ukupno razvija 468 KS i do 100 km/h ubrzava za samo 3,8 sekundi. S jednim punjenjem može prijeći do 538 kilometara, piše HAK revija.

Obje verzije koriste litij-ionsku bateriju kapaciteta 82,7 kWh, što pokazuje da Foxtron ne ide samo na atraktivan dizajn, nego i na brojke koje se u ovom segmentu itekako gledaju. Unutrašnjost Cavire prati aktualne trendove u autoindustriji. U kabini dominiraju dva ekrana, a infotainment zaslon postavljen je okomito. Ispod njega nalazi se tek nekoliko fizičkih funkcijskih tipki, što potvrđuje da i ovaj model ide u smjeru digitalizirane i minimalističke unutrašnjosti. Popis opreme uključuje audio sustav s 12 zvučnika, grijana i ventilirana prednja sjedala, bežična ažuriranja softvera, miris kabine, adaptivni tempomat te sustav pomoći pri zadržavanju vozila u prometnom traku.

Još jedan električni SUV ili ozbiljan izazivač?

Tržište električnih SUV-ova već je pretrpano, a novi modeli niču gotovo svakodnevno. Ipak, Foxconn u ovu priču ulazi s velikom prednošću – riječ je o tvrtki koja iza sebe ima golemo iskustvo u masovnoj proizvodnji i globalnim tehnološkim lancima.

Foxtron, koji Foxconn razvija u suradnji s tajvanskim partnerom Yulonom, zato ne dolazi kao potpuni autsajder. Pitanje je samo hoće li Cavira biti još jedan električni SUV u moru sličnih modela ili početak ozbiljnije automobilske priče kompanije koja već proizvodi jedan od najpoznatijih uređaja na svijetu.

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