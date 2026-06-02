Počelo suđenje Brzom i Dokiću: Zaklali pa zapalili žrtvu jer je bio u vezi s Gilićevom suprugom?

Nije baš najsretniji bio Marko Gilić (45) zvani Brzi danas pred splitskim Županijskim sudom - u skladu s nadimkom, toliko je brzo izgovarao riječi da ga ni sudac nije odmah razumio, tek iz druge je postalo jasno kako je Gilić nezadovoljan što se rasprava odgađa tek za početak rujna pa će cijelo suđenje trajati predugo... Jer njemu, nomen est omen, odgovara da se sve završi brzo, vjerojatno jer je uvjeren u vlastitu nevinost i oslobađajuću presudu.

-Ja bi volija da to ide brže, vas tu ima pet-šest, dok se opet dogovorite, skupite... - onako usitno je zažugao Gilić, no predsjednik vijeća mu je kazao kako nema potrebe za nezadovoljstvo i kako bi suđenje mogli brzo završiti, do kraja godine.

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-Pozvat ćemo bitne svjedoke, sve koje vi želite ispitati, složili ste se s čitanjem vještačenja Centra za kriminalistička vještačenja, ići će to brzo. Evo, na svako ročište ćemo pozvat' po tri svjedoka i brzo ćemo završiti... - uvjeravao je optuženog sudac Dinko Mešin s dosta tolerancije.

Tako je započelo suđenje za strašan zločin koji se dogodio prije nešto više od godinu dana.

Okrivljenicima se stavlja na teret da su 15. travnja 2025. oko 23​,30 sati u stanu u Splitu ubili Lovru Vukušića (45), doslovno ga zaklali. A onda su dva dana kasnije tijelo žrtve prebacili do napuštenog objekta​ između Rupotine i Blaca gdje su ga zapalili​ kako bi prikrili tragove!

Policija je ipak unatoč tome brzo identificirala tijelo žrtve po karakterističnim tetovažama, a onda i došla do Gilića i Igora Dokića (49) kao glavnih sumnjivaca. Nakon istrage, Brzi je optužen za teško ubojstvo - da je usmrtio Vukušića iz osvete jer je ovaj navodno bio u vezi s njegovom suprugom - dok je Igor Dokić optužen za 'obično' ubojstvo, on je asistirao Giliću.

Danas su dvojicu optuženih doveli iz zatvora u Gospiću i u Šibeniku gdje su u istražnom zatvoru zbog drugog postupka.

Gilić se složio da 'nema potrebe ispitivati sve svjedoke', sudjelovao je aktivno u raspravi, dok je Dokić uglavnom tražio pojašnjenja od vižljastijeg suoptuženika.

Obojica su uglavnom negirala krivnju, kazali su i da će iznijeti obranu i odgovarati na pitanja kad za to dođe vrijeme.

A o prijedlogu Gilićevog branitelja Tonija Vukičevića da se s rasprave isključi javnost - citirao je optužnicu u kojoj stoji kako je 'supruga bila u vezi s pokojnikom pa u cilju zaštite integriteta njihove malodobne djece', jer će se tijekom suđenja govoriti i o tim okolnostima - odlučiti će se do idućeg ročišta...