Silovao i vrijeđao suprugu, masturbirao iznad nje: Tip iz Dalmacije osuđen na šest godina zatvora

Zbog niza seksualnih delikata počinjenih nad vlastitom suprugom, L. I. (34) osuđen je na šest godina zatvora.

Najteže kazneno djelo počinio je u rujnu 2023. godine u spavaćoj sobi kuće u kojoj su stanovali, kada je silovao suprugu unatoč njezinu protivljenju i preklinjanju.

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Pred splitskim Županijskim sudom utvrđeno je da je počinio još četiri kaznena djela bludnih radnji. Iako mu je supruga rekla da više ne želi takav odnos te da je odlučila razvesti se, u nekoliko je navrata dolazio u krevet, trljao spolovilo o njezinu stražnjicu, a kada je žena pobjegla, nastavio se samozadovoljavati.

Osuđen je i za kazneno djelo nasilničkog ponašanja u obitelji jer ju je tijekom posljednjih godina više puta vrijeđao, govorio joj da je kurvetina, glupača i debil, optuživao je da ima ljubavnika, a u jednom ju je trenutku i gušio rukama.

Izrečena mu je mjera obveznog psihosocijalnog tretmana te sigurnosna mjera zaštitnog nadzora nakon odsluženja kazne.