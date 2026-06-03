Pronašao bocu koja je doplutala u Italiju iz Hrvatske: Kada je otvorio, pojavila se cijela priča

Poruke u boci možda zvuče kao nešto iz starih pomorskih priča, ali Jadran je ovih dana pokazao da romantika mora još nije nestala. Na jednoj plaži u marini kod Leccea, na jugu Italije, pronađena je boca s porukom koja je svoje putovanje započela na hrvatskom dijelu Jadrana.

Na prvi pogled sve je izgledalo kao početak neke male pustolovine. Poruka nije bila napisana na običnom papiru, nego na poleđini pomorske karte, pa je cijela priča odmah dobila štih karte s blagom.

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Poruka je bačena u more kod Palagruže

Autor poruke je mladić iz Litve, Jonas, koji je s ostatkom posade plovio od Visa prema Viesteu. Poruku su moru prepustili 24. listopada 2025. u blizini Palagruže, jednog od najposebnijih hrvatskih otoka.

Palagruža, koju Talijani zovu Pelagosa, mala je i udaljena morska točka na kojoj stalno borave tek čuvari starog svjetionika iz 19. stoljeća. Nalazi se duboko na pučini, između hrvatske i talijanske obale, pa je boca odmah imala idealan početak za pravo malo jadransko putovanje.

Toga je dana puhalo jugo. More je, kako to već zna, odradilo svoje. Boca je krenula na put, mijenjala smjer, nosili su je vjetrovi i struje, a umjesto da završi negdje blizu, putovala je gotovo pet mjeseci.

Jadranska avantura završila u Salentu

Nakon dugog plutanja, boca je stigla do Salenta, područja na jugu Italije. Prešla je velik dio Jadrana, očito više puta mijenjala pravac i na kraju završila na talijanskoj obali, gdje je pronađena na plaži.

Pronalazači su kontaktirali Jonasa, koji im je odgovorio već nakon nekoliko sati. I tu priča dobiva nastavak: mladi Litavac i njegova posada uskoro ponovno kreću na more, ovoga puta katamaranom Meduje, na putovanju od Torrevieje u Španjolskoj do Nide u Litvi.

Jedna boca, jedna poruka i pet mjeseci lutanja morem bili su dovoljni za malu jadransku priču koja spaja Hrvatsku, Italiju i Litvu. A tko zna, možda Jonas na novom putovanju moru povjeri još koju poruku.

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