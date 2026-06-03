Benčić sa Žnjana poručila: "Ovo je primjer promašene ekonomske politike"

Politička platforma Možemo! objavila je snimku Sandre Benčić sa splitskog Žnjana, gdje je, šetajući uz lokaciju hotela, upozorila na ono što smatra jednim od primjera pogrešnog trošenja javnog novca i uzroka rasta troškova života u Hrvatskoj.

U objavi Možemo! ističe kako je češki investitor za gradnju hotela na Žnjanu dobio nešto više od šest milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Prema njihovoj ocjeni, riječ je o novcu koji je trebao biti usmjeren u projekte koji dugoročno jačaju otpornost gospodarstva, a ne u hotelsku gradnju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Umjesto u solare, hranu i navodnjavanje — novac ide hotelima"

Iz Možemo! poručuju kako su sredstva iz NPOO-a trebala biti usmjerena u solarizaciju, proizvodnju hrane, navodnjavanje i druge sektore koji bi, kako tvrde, izravnije utjecali na smanjenje pritiska na građane i gospodarstvo.

"Umjesto u solarizaciju, proizvodnju hrane ili navodnjavanje, Plenković i HDZ novac za otpornost gospodarstva troše neodgovorno", naveli su iz platforme.

Dodaju kako Vlada, prema njihovom mišljenju, godinama ignorira prijedloge oporbe za jačanje domaće proizvodnje i dugoročne otpornosti gospodarstva.

Možemo!: "Plenkovićeva inflacija vidi se u cijenama hrane i stanovanja"

Možemo! tvrdi da se posljedice takvih odluka vide u svakodnevnom životu građana, posebno kroz cijene hrane i stanovanja.

Prema njihovoj objavi, upravo ovakvi primjeri pokazuju kako se javni novac troši na projekte koji ne rješavaju ključne probleme građana, dok se istovremeno rast cijena sve jače osjeća na kućnim budžetima.

"Rezultat takve promašene politike su cijene hrane i stanovanja koje osjećate na svojem novčaniku iz dana u dan", poručili su iz Možemo!.