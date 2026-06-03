Srbin u Njemačkoj pucao na policajca, pa uzeo djecu za taoce: Jedan detalj spasio je život ranjenom službeniku

Prava drama odvijala se u utorak navečer u njemačkom Dortmundu. Prema pisanju BILD-a, 51-godišnji srpski državljanin najprije je divljao u jednom restoranu, prijetio gostima, koristio suzavac i potom pobjegao automobilom. Kada ga je policija pokušala zaustaviti, muškarac je, prema istom izvoru, zapucao na policajca. Projektil je pogodio zaštitni prsluk službenika, koji je zbog toga prošao samo s lakšim ozljedama.



Nakon pucnjave osumnjičeni je pobjegao u stambeno-poslovnu zgradu u dortmundskoj četvrti Höchsten, gdje se zabarikadirao. BILD navodi da je u svojoj vlasti imao dvoje djece, dok WELT, pozivajući se na policiju i BILD, piše da policija u početku nije mogla sa sigurnošću potvrditi jesu li u stanu njegova djeca ili supruga.

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Nije bilo opasnosti za građane

Njemačka policija potvrdila je da je jedan policajac ranjen u “prijetećoj situaciji” te da su specijalne jedinice bile na terenu. Prema policijskim informacijama koje prenosi WELT, žena je navečer pozvala hitne službe, a kada su policajci stigli, 51-godišnji osumnjičenik iz Dortmunda pucao je na jednog od njih i zatim se povukao u stan.

Na mjesto događaja stigli su teško naoružani specijalci, a uključena je i pregovaračka skupina. Cilj je bio natjerati muškarca na predaju i spriječiti tragediju, osobito zbog djece koja su se, prema pisanju BILD-a, nalazila u njegovoj vlasti. Policija je objavila da za druge građane nije postojala opasnost.