Jasno vam je zašto je ovaj HRT-ov prilog iz crkve apsolutni hit na internetu

Prilog HRT-ove reporterke Ruže Ištuk o svetkovini Majke Božje u zagrebačkoj katedrali postao je viralan na društvenim mrežama nakon neobične situacije tijekom javljanja uživo.

Ištuk se uključila u Dnevnik HRT-a iz zagrebačke katedrale, no njezino javljanje nije prošlo prema planu. Dok je izvještavala gledatelje, prišla joj je starija žena, potapšala je po ramenu i upozorila da se u crkvi ne bi trebalo razgovarati.

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Reporterka joj je mirno odgovorila da je riječ o prijenosu uživo, nakon čega je ubrzo završila javljanje.

Snimku tog trenutka HRT je objavio na svojim društvenim mrežama uz komentar: "Nije uvijek lako reporterima tijekom javljanja uživo...".

Video je u kratkom roku prikupio velik broj pregleda te se proširio i na druge društvene mreže, gdje je izazvao brojne reakcije korisnika.