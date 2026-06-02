Zagrebački profesor zbog komentara o Ovčari i Hrvatima izgubio posao u školi

Magistar drvne tehnologije Aleksandar G. (43), koji je u lipnju 2023. godine svojim komentarima na Facebook stranici Slobodne Dalmacije ispod članka "Srbi skinuli hrvatsku zastavu kod Knina i sve snimili pa objavili" zgrozio svekoliku javnost, dobio je otkaz i više nije zaposlenik Drvodjelske škole u Zagrebu, piše Jutarnji list.

Kao profesor te škole kazneno je zgriješio u virtualnom svijetu, a za to je, kako doznaje Jutarnji list, i osuđen. Naime, na neprimjeren način je komentirao vijest koja je 11. lipnja te godine preplavila medijski prostor, a radilo se o potezu dvojice mladića koji su se popeli na brdo Gradina u mjestu Kovačić Brdo na Kninskom polju, gdje su skinuli hrvatsku zastavu s čeličnog stupa. Među tisućama neprimjerenih komentara ispod tog teksta u oko je upao izričaj zagrebačkog profesora koji je vrlo brzo, putem e-maila s preslikama sadržaja poruka, dospio i do ravnatelja njegove škole. A kad smo ga nazvali, bio je u totalnom šoku i nevjerici.

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"Nije bilo diskrecijske odluke"

S obzirom na to da su se odmah na noge digle sve nadležne institucije, Služba organiziranog kriminaliteta zagrebačke policije vrlo je brzo odradila svoj dio posla pa je profesor Aleksandar G. zaradio kaznenu prijavu za javno poticanje na nasilje i mržnju. I zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo odmah je nakon toga podignulo optužnicu i predložilo zagrebačkom sudu izdavanje kaznenog naloga s osudom od sedam mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje. Na osuđujuću uvjetnu presudu profesor nije uložio prigovor, već se s istom sankcijom složio, pa je pravorijek 2025. godine postao i pravomoćan.

Bilo je to dovoljno da škola povuče i novi potez nakon inicijalne prijave.

Kakoje potvrdio Milko Križanović, odvjetnik koji zastupa interese Drvodjelske škole od samog početka, nakon "provedenog postupka i razmatranja svih odlučnih i relevantnih okolnosti, donesena je zakonita odluka o otkazu ugovora o radu zaposleniku koji je pravomoćnom presudom proglašen krivim."

- Takva odluka donesena je sukladno važećim propisima i internim aktima škole, vodeći računa o zaštiti interesa učenika, integritetu odgojno-obrazovnog sustava te pravima svih uključenih osoba, rekao je odvjetnik Križanović.

- Dozvolite još da pojasnim da odluka o otkazu nije bila diskrecijska, već obveznopravna. Škola je, sukladno mom savjetu i uputi, nužno morala donijeti takvu odluku s obzirom na to da se radi o počinjenju kaznenog djela protiv javnog reda, odnosno javnom poticanju na nasilje i mržnju, javnom odobravanju ratnih zločina počinjenih na Ovčari, i to na način usmjeren i prikladan za poticanje mržnje prema osobama hrvatske nacionalne pripadnosti. Tako je zakonsko rješenje koncipirano tako da takvoj osobi nije mjesto u obrazovnom sustavu – zaključio je.

"I ja sam Hrvat"

Nakon izbijanja afere, prozvani profesor Aleksandar G. za Jutarnji list se ogradio od svih ispisanih komentara koji su preplavili Facebook pod njegovim imenom.

- Znam da u RH postoje ljudi koji broje krvna zrnca, ali ja to nisam. I ja sam Hrvat, iako se zovem Aleksandar, i zbog svojeg imena u ranom djetinjstvu 1991. bio sam izvrgnut uvredama da sam četnik. U nedjelju poslijepodne počeo sam dobivati prve uvrede u inbox na Facebooku. Nisam k sebi mogao doći od šoka što vidim i što čitam. Pa ja to nisam pisao! To nisu moji stavovi i od svega se toga ograđujem! Ljudi su me zasuli i prijetnjama te javno objavili moju adresu stanovanja, učinivši me metom. Fotografija na profilnoj slici s čijeg je profila pisano snimljena je davno, prije 10 godina, kad sam otišao na Tajland te se slikao s lažnim Ray-Ban naočalama. U Drvodjelskoj školi radim 12 godina bez mrlje, ali sam ukazivao na neke neprimjerene aktivnosti. Ne znam tko mi želi napakostiti ovime, nisam to zaslužio – ustvrdio je za Jutarnji prije tri godine Aleksandar G., napomenuvši i da je školi također obrazložio da s tim napisima nema veze.

Također je napomenuo da prijatelja ima i "lijevih i desnih" te da ljude ne dijeli ni po jednoj osnovi. Pritom je izrazio sumnju i da je netko u njegovo ime i s njegovim fotografijama otvorio drugi, paralelni profil. Međutim, kad smo mu ukazali da su neprimjerene rečenice ispisane s njegova FB profila, izrazio je nadu da će policija uspjeti otkriti pravu istinu, uvjeravajući nas opetovano da s komentarima nema veze i da mu je mobitel uvijek uz njega i da se od njega ne odvaja.

A ispisane rečenice na društvenoj mreži, koje su zgrozile mnoge, šarolikog su spektra i siju mržnju jer se njima odobravao i veličao ratni zločin počinjen na Ovčari 1991. nad hrvatskim ratnim zarobljenicima:

"... ti si s franjevačkom školom čista Božja ljubav, malo sam star da me fratar prči, jel’ te, ali ti imaš lijepe uspomene. (...) Ovako su se ljubili i dečki na Ovčari ako je četnik dao naređenje. Nije im pomoglo, ali bar su imali zadnji seks (ikona mrtvačke glave)" (...) "Vojvodo, samo javi i dat ćemo ustašama po glavi" (...) "Srbi ko gospoda na traktorima, danas Hrvat iz Slavonije sretan ako ima za FlixBus do Njemačke. Ajde, naleti, mićek, da čepamo Gordanu ko branitelje na Borovu" ... – dio je komunikacije s profila Aleksandra G. kojom su se bavili organi progona.