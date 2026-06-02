FOTO Ako ste u Zagrebu, žao nam je

Dok se kontinentalni dio Hrvatske danas bori s vrućinama, Splićani i njihovi gosti početak lipnja provode na najbolji mogući način - uz more.

Drugi je dan lipnja, a Split već izgleda kao da je ljeto u punom jeku. Plaže su pune kupača, more je prepuno plivača i djece koja skaču s mula, a prve ozbiljnije turističke gužve već su postale dio svakodnevice.

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Poseban ugođaj osjeća se i u samom centru grada. Riva je puna turista koji ispijaju kavu u hladu palmi, a engleski, njemački, francuski i talijanski jezik čuju se gotovo na svakom koraku. Brojni posjetitelji već su započeli svoje godišnje odmore, a Split ih je dočekao u gotovo idealnom izdanju.

Meteorolozi i u idućim danima najavljuju nastavak toplog i sunčanog vremena, što će dodatno privući građane na plaže i šetnice.

Ako ste danas u Splitu, teško je poželjeti bolje vrijeme. Ako ste u Zagrebu... pa, naslov je već sve rekao.