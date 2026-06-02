Načelnik Podstrane primio nogometaša Franu Barbića nakon plasmana NK Rudeš u SuperSport HNL

Povodom još jednog značajnog sportskog uspjeha mladog podstranskog nogometaša Frane Barbića, načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić upriličio je danas prijem u prostorijama Općine.

Tijekom susreta razgovaralo se o Franinom dosadašnjem sportskom putu, ostvarenim rezultatima te planovima za nastavak njegove nogometne karijere. Posebna pažnja posvećena je i ulozi sporta u lokalnoj zajednici, razvoju mladih sportaša te važnosti stvaranja kvalitetnih uvjeta za njihov napredak.

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Frane Barbić iza sebe ima sezonu za pamćenje. Kao član NK Rudeš sudjelovao je u velikom uspjehu kluba koji je izborio plasman u SuperSport HNL, najviši rang hrvatskog nogometa. Time je još jednom potvrdio kvalitetu, predanost i sportski potencijal koji ga prate kroz dosadašnju karijeru.

Načelnik je ovom prigodom čestitao Frani na vrijednom ostvarenju istaknuvši kako su uspjesi mladih sportaša najbolja promocija Podstrane te snažan poticaj budućim generacijama.

Barbićev uspjeh rezultat je dugogodišnjeg rada, discipline i odricanja, a njegov sportski razvoj s ponosom prati cijela lokalna zajednica. Ostvarenjem plasmana u elitni razred hrvatskog nogometa Frane je ispisao još jedno važno poglavlje svoje karijere te Podstranu učinio bogatijom za još jednu lijepu sportsku priču.

Općina Podstrana čestita Frani Barbiću na dosadašnjim uspjesima te mu želi mnogo zdravlja, sreće i novih sportskih ostvarenja u nadolazećoj sezoni.