FOTO Milanović je danas u ured primio jako kul ljude. Evo tko su oni

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas predstavnike Hrvatske zajednice inovatora, nacionalnog udruženja inovatora koje na razini Republike Hrvatske djeluje s ciljem promoviranja hrvatskih inovatora i inovacija na domaćoj i međunarodnoj razini.

Na sastanku su predstavnici zajednice predvođeni njezinim predsjednikom, koji je ujedno i predsjednik Zagrebačke udruge inovatora prof. dr. sc. Miljenkom Šimpragom, upoznali predsjednika Milanovića s aktivnostima Hrvatske zajednice inovatora koja broji više od 50 članica.

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Riječ je o 20 regionalnih i lokalnih udruga i saveza inovatora, 20 fakulteta i petnaestak inovativnih tvrtki. Kao svoju glavnu aktivnost istaknuli su promociju hrvatskih inovatora i inovacija koju provode kroz organiziranje dva međunarodna sajma, ARCA i AGRO-ARCA, te kroz organizirane posjete međunarodnim svjetskim sajmovima inovacija.

Inovacije su temelj gospodarskog razvoja, a bez inovacija danas nema ni razvoja poljoprivrede, naglasio je prof. dr. sc. Šimpraga. Na sastanku s Predsjednikom ukazali su kako je posebno važna suradnja udruga inovatora s akademskom zajednicom te kako se kroz tu suradnju lakše ostvaruje i financijska pomoć iz europskih fondova za razvoj inovacija. Nadalje, predstavnici Hrvatske zajednice inovatora kazali su kako je nužno podržavati inovativnost i kroz obrazovni sustav, a ukazali su i kako je potrebna kvalitetnija zaštita patenata u Hrvatskoj. Razgovaralo se i o globalnim trendovima na području inovacija i razvoja te je upozoreno kako Europa u mnogim područjima danas zaostaje.

Kako bi podržali hrvatske inovatore, Hrvatska zajednica inovatora organizira i dodjelu Godišnje nagrade „Inovacija godine“ koja se dodjeljuje za komercijaliziranu inovaciju kao priznanje unaprjeđivanju i promicanju inovatorstva i inovativnog promišljanja u funkciji podizanja inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske.

Osim predsjednika zajednice, na sastanku u Uredu predsjednika Republike bili su tajnik Hrvatske zajednice inovatora Matija Žugec, predsjednik Društva inovatora DIATUS Split Mihajlo Čizmić, član Upravnog odbora Hrvatske zajednice inovatora i direktor tvrtke PIP d.o.o. Ivan Bračić, predsjednik Udruge inovatora Dubrovačko-neretvanske županije Gjino Šutić, predsjednica Društva inovatora Faust Vrančić-Šibenik i direktorica tvrtke FEMA d.o.o. Dragica Jerkov i predsjednik Inovatorskog kluba Popovača Dražen Beleta.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković.