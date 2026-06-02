VIDEO Netko je izbacio štence na cestu. Grad odgovorio: "Ovo se neće tolerirati"

Grad Ploče oštro je osudio napuštanje štenaca uz prometnicu na gradskom području, nazvavši taj čin krajnje neodgovornim i neprihvatljivim. Upozorili su kako se radi o grubom kršenju zakona, ali i ozbiljnom ugrožavanju sigurnosti ljudi i imovine, piše Index.

Iz Grada podsjećaju da je napuštanje životinja zabranjeno Zakonom o zaštiti životinja te da se radi o kažnjivom djelu za koje su propisane sankcije. Upozoravaju da osoba koja životinju prepusti samu sebi ne ugrožava samo njezinu dobrobit, nego stvara i izravnu opasnost za sve sudionike u prometu.

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Životinja na kolniku, ističu, može dovesti do prometnih nesreća s teškim posljedicama po ljudske živote, a žrtva može biti bilo tko - nečije dijete, majka, otac, baka ili djed.

Nadležne službe na terenu

Na teren su izašli komunalni redari koji poduzimaju sve raspoložive mjere kako bi locirali životinje i spriječili nastanak težih posljedica. Po završetku postupanja, cijeli slučaj bit će prijavljen policiji radi utvrđivanja odgovornosti i poduzimanja daljnjih zakonom propisanih radnji, najavili su iz Grada.

Apel građanima

Gradske vlasti ujedno pozivaju građane na odgovorno ponašanje te podsjećaju da briga o životinjama nije stvar osobnog izbora, nego zakonska i moralna obveza svakog vlasnika. Poručuju kako napuštanje životinja nije rješenje te da se takvo postupanje neće tolerirati.