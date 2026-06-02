Predsjednik Republike razgovarao s vodstvom Viteškog alkarskog društva i potvrdio svoje pokroviteljstvo nad 311. Sinjskom alkom

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas u Uredu predsjednika Republike vodstvo Viteškog alkarskog društva Sinj. Predstavnici Viteškog alkarskog društva predstavili su predsjedniku Milanoviću program ovogodišnje, 311. Sinjska alke, koja će se održati 9. kolovoza u Sinju, a Predsjednik Republike prihvatio je tradicionalno pokroviteljstvo na Sinjskom alkom.

Prema riječima predsjednika Viteškog alkarskog društva Stipe Jukića, pripreme za Sinjsku alku teku prema planu, a upravo danas su započele i pripreme samih alkara koji su ove godine pozvani da sudjeluju u utrci, i to njih 30. Na sastanku se razgovaralo i o nedavno održanoj skupštini Viteškog alkarskog društva na kojoj su, kako je rečeno, izglasane određene promjene u upravi i Nadzornom odboru VAD-a. Predstavnici VAD-a obavijestili su Predsjednika Republike i o svojim međunarodnim aktivnostima, ističući kako su obnovili i suradnju s Bokeljskom mornaricom iz Kotora u Crnoj Gori.

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Osim predsjednika Viteškog alkarskog društva Stipe Jukića, na sastanku s Predsjednikom Republike bili su alkarski vojvoda Mario Šušnjara, tajnik društva Ivan Nasić, alajčauš Ivica Filipović Grčić, arambaša Pavle Križanac, arambaša i član Časnog suda Tomislav Župić.

Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić i savjetnik Predsjednika za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja.