Kazne do 5.300 eura: U Splitu dužnosnike učili kako ne upasti u sukob interesa

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa održalo je u Splitu edukaciju za obveznike s područja Splitsko-dalmatinske županije. U fokusu su bila pitanja sukoba interesa, podnošenje imovinskih kartica te primjena Zakona o lobiranju. Edukacija je okupila obveznike zakona, među kojima su gradonačelnici, načelnici, ravnatelji, dužnosnici i drugi čelnici koji se u svom radu susreću s obvezama propisanima zakonom.

Okupljenima su se uvodno obratili župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i predsjednica Povjerenstva Ines Pavlačić.

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Boban: "Korisno je za sve koji prvi put ispunjavaju karticu"

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o korisnom događaju, posebno za one koji se prvi put susreću s ispunjavanjem imovinske kartice.

"Korisno je ovo za sve obveznike. Važno je za sve one koji prvi put ispunjavaju karticu. Prije su to bili uglavnom politički dužnosnici, tako da je ovakva edukacija jako korisna i bitna, pogotovo za one koji to rade prvi put. Hvala predsjednici Povjerenstva na edukaciji", kazao je Boban.

Pavlačić: "Edukacije su važan dio preventivne uloge Povjerenstva"

Predsjednica Povjerenstva Ines Pavlačić naglasila je da Povjerenstvo svake godine provodi redovne edukacije obveznika zakona po županijama.

"Čelnici su obveznici zakona, a mi redovito provodimo edukacije po županijama. Edukacije su jako važan segment našeg posla jer se kroz njih ostvaruje preventivna uloga Povjerenstva. Ona se najviše ogleda u upoznavanju obveznika sa zakonskom regulativom", poručila je Pavlačić.

Dodala je kako Povjerenstvo ne vodi samo imovinske kartice, nego utvrđuje i konkretne povrede zakona.

Novčane sankcije nisu male

Pavlačić je podsjetila i na sankcije koje Povjerenstvo može izreći u slučaju povrede zakona.

"Najniža novčana sankcija iznosi 530 eura, a najviša 5.300 eura. Imamo i opomenu, koja se izriče za najblaže povrede. Česte su povrede iz članka 7., gdje se nalaze najteža djela, poput zlouporaba. U tom segmentu do sada smo izricali i visoke kazne", kazala je predsjednica Povjerenstva.

Edukacija u Splitu bila je dio redovnih aktivnosti Povjerenstva kojima se obveznicima nastoje približiti zakonske obveze, ali i spriječiti moguće povrede prije nego što do njih dođe.