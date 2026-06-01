VIDEO Ovaj neboder u Splitu godinama je čekao svoj trenutak, a sada se pretvara u novi simbol istočnog ulaza u grad

Zanimljivi kadrovi visinskih radova na poslovnom neboderu tvrtke Wellmax na Pazdigradu još jednom potvrđuju kako se ovaj dugoočekivani projekt uspješno privodi kraju. Završetak radova označit će i novo vizualno obilježje istočnog ulaza u Split.
Toranj na ulazu u Split ponovno 'oživio', nakon 15 godina ozbiljno se radi! I neće bit hotel, pitali smo investitore
Gradnja poslovne zgrade započela je još 2011. godine, no projekt je tijekom godina prolazio kroz različite faze, uključujući i razdoblje zastoja. Radovi su ponovno intenzivirani nakon što je objekt preuzeo sadašnji investitor, zahvaljujući čemu se završetak projekta sada nazire u skoroj budućnosti.
Neboder će po dovršetku značajno promijeniti vizuru ovog dijela grada te postati jedan od prepoznatljivijih poslovnih objekata na istočnom ulazu u Split.
Video je objavljen na YouTube kanalu Info Kadar.