VIDEO Ovaj neboder u Splitu godinama je čekao svoj trenutak, a sada se pretvara u novi simbol istočnog ulaza u grad

Konačno se nazire kraj

Zanimljivi kadrovi visinskih radova na poslovnom neboderu tvrtke Wellmax na Pazdigradu još jednom potvrđuju kako se ovaj dugoočekivani projekt uspješno privodi kraju. Završetak radova označit će i novo vizualno obilježje istočnog ulaza u Split.

Gradnja poslovne zgrade započela je još 2011. godine, no projekt je tijekom godina prolazio kroz različite faze, uključujući i razdoblje zastoja. Radovi su ponovno intenzivirani nakon što je objekt preuzeo sadašnji investitor, zahvaljujući čemu se završetak projekta sada nazire u skoroj budućnosti.

Neboder će po dovršetku značajno promijeniti vizuru ovog dijela grada te postati jedan od prepoznatljivijih poslovnih objekata na istočnom ulazu u Split.

Video je objavljen na YouTube kanalu Info Kadar.

