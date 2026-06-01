'Vrući' obračun u Dalmaciji: Letjele prijetnje i šake

U Policijskoj postaji Zadar s ispostavom Nin provedeno je kriminalističko istraživanje nad tri muške osobe zbog sumnje na nasilničko ponašanje i prijetnju.

Sumnja se da su 22-godišnjak, 18-godišnjak i maloljetnik 27. svibnja nakon 20 sati na otoku Viru fizički napali dvojicu 23-godišnjaka te im pritom uputili prijetnje.

Ozlijeđeni 23-godišnjaci zatražili su liječničku pomoć u zadarskoj bolnici, gdje su im utvrđene lake tjelesne ozljede.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 22-godišnjak, 18-godišnjak i maloljetnik predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena je kaznena prijava.

Policija je također podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu protiv dvojice 23-godišnjaka koji su se, prema sumnjama, 26. svibnja navečer na Viru naročito drsko i nepristojno ponašali prema tada osumnjičenom 18-godišnjaku. Protiv obojice je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.