Dirljiv primjer humanosti: Grad Kaštela zahvalio Zdravku Jeličiću iz Muća

Gradonačelnik Denis Ivanović i zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir primili su u Gradskoj upravi Zdravka Jeličića iz Muća, samohranog oca i humanitarca čija je nesebična pomoć potrebitima posljednjih mjeseci privukla pozornost javnosti diljem Dalmacije.

Tom prigodom Zdravku Jeličiću uručena je zahvalnica Grada Kaštela kao znak priznanja za njegovu humanost, plemenitost i nesebično pomaganje osobama u potrebi, piše Portal.hr.

Iako se i sam suočava s brojnim životnim izazovima, Zdravko Jeličić svojim djelima svakodnevno pokazuje kako solidarnost i dobrota ne poznaju granice. Vlastite poljoprivredne proizvode, povrće i jaja više je puta dijelio građanima slabijeg imovinskog stanja, potvrđujući kako se najveća vrijednost zajednice ogleda upravo u brizi za druge.

Gradonačelnik Ivanović zahvalio mu je na svemu što čini za ljude kojima je pomoć najpotrebnija te istaknuo kako su upravo pojedinci poput njega primjer vrijednosti koje treba njegovati i promicati u društvu.

– Zdravko svojim djelima pokazuje da humanost ne ovisi o materijalnom bogatstvu, već o veličini srca. Njegova spremnost da pomogne drugima, unatoč vlastitim životnim okolnostima, zaslužuje duboko poštovanje i zahvalnost. Ponosni smo što smo ga imali priliku ugostiti i zahvaliti mu na svemu što čini za zajednicu – kazao je gradonačelnik Denis Ivanović.

Tijekom susreta razgovaralo se o njegovim humanitarnim aktivnostima, životnom putu i svakodnevnim izazovima. Gradonačelnik i zamjenik zahvalili su Zdravku na svemu što čini za druge te mu poručili kako u Gradu Kaštela uvijek može računati na otvorena vrata, podršku i suradnju kad god za to bude potrebe.