Toranj na ulazu u Split ponovno 'oživio', nakon 15 godina ozbiljno se radi! I neće bit hotel, pitali smo investitore

Sjećate se tornja na ulazu u Split? Ne najviše zgrade u Hrvatskoj, ne West Gate nebodera od 27 katova u koji se smjestio jedini Marriott u Lijepoj našoj, ma ne tog tornja! Onog drugog, nešto skromnijih gabarita, koji je koju godinu ranije niknuo na suprotnom, alternativnom ulazu (izlazu?) iz Splita, onom jugoistočnom. Ima tome i više od 15 godina da je preko puta Lovrinca, na Pazdigradu, krenula gradnja poslovnog nebodera pomalo neobičnog oblika, zaobljenog poput kakve bracere...

Munjevito kako je sagrađen tako je i stao, ostali su samo betoni i praktički napušteno gradilište. Par godina kasnije, na osam katova poslovnog objekta nastavile su se neke aktivnosti, predstavnik novog investitora, tvrtke iz Kaštel Kambelovca, najavljivao je dovršetak gradnje i prenamjenu nebodera u - hotel!

Priča o hotelu više se nije spominjala...

Čak se spominjalo i ime svjetske hotelske grupacije koja je trebala doći, međutim dosta brzo su radovi prestali, a priča o hotelu više se nije spominjala...

U idućih desetak godina ništa se praktički nije događalo na nedovršenom objektu, osim što je prije koju godinu osvanulo tamnom bojom ispisano ime firme koja je navodno preuzela nekretninu, a cijela čestica je puno kvalitetnije osigurana, postavljene su ograde oko gradilišta pa i na ulazu u objekt u koji se više nije moglo lako ući.

E da bi pred par mjeseci krenule neke aktivnosti, počeli su se oko betonskog zdanja vrzmati kamioni i kombiji s radnicima, nešto se počelo kretati u smjeru dovršetka. Kad su se nekidan uz nedovršeni neboder počele postavljati skele, a uz ogradu je postavljena svježa tabla (s oznakom ne tako nedavne građevinske dozvole koja datira iz 2017. godine) postalo je jasno da se pojavio novi investitor!

Odgovor nam je stigao jako brzo

Što je sasvim u redu, neka ljudi rade, nas je samo zanimalo planiraju li ostati na tragu originalnog investitora po pitanju namjene objekta ili se možda i njima svidjela ideja o hotelu s pogledom... Poslali smo mail s upitom, direktor Wellmaxa, jer riječ je o toj velikoj splitskoj firmi, odgovorio nam je stvarno vrlo brzo. Druga je sad stvar što mi nismo provjeravali spam...

Uglavnom, 'na navedenoj čestici naša tvrtka planira izgraditi poslovnu zgradu jednim dijelom za vlastite potrebe, a drugim za najam', odgovor je na ključno pitanje. Zanimalo nas je i kada očekuju da će neboder s poslovnim prostorima biti potpuno gotov, spreman za korisnike.

-Nažalost, u ovom trenutku nismo u mogućnosti predvidjeti okvirni rok završetka radova, iako je planirani rok bio krajem 2026. godine. - odgovorio je na naš upit direktor Wellmaxa, investitora u poslovni toranj na Putu Pazdigrada, na čestici 7485/6 k.o. Split.