„Noć tvrđava“ vraća povijest među zidine Klisa: Besplatan ulaz i vođene ture uz Kliške uskoke

Tvrđava Klis u petak, 8. svibnja, ponovno će postati pozornica povijesti u sklopu manifestacije „Noć tvrđava“, tijekom koje će posjetitelji moći besplatno razgledati ovu znamenitu dalmatinsku utvrdu i sudjelovati u posebnom večernjem programu.

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma pozvao je građane i posjetitelje da dođu na tvrđavu i dožive njezinu posebnu atmosferu pod zvijezdama.

Besplatan ulaz i razgledavanje tvrđave

Program počinje u 19 sati, kada će do 21 sat biti omogućen besplatan ulaz za samostalno razgledavanje tvrđave i njezinih skrivenih kutaka.

Posjetitelji će moći prošetati zidinama koje stoljećima čuvaju povijest Dalmacije te uživati u panoramskom pogledu na Split i okolicu.

Kliški uskoci vode kroz povijest

Poseban dio večeri bit će stručna vođena tura koja počinje u 19:30 sati, a kroz povijest tvrđave vodit će članovi Povijesne postrojbe Kliški uskoci.

Na autentičan način predstavit će život i obranu Klisa kroz stoljeća, uz priče o uskocima i borbama koje su obilježile ovu povijesnu utvrdu.

Organizatori poručuju da posjetitelje očekuje jedinstven spoj povijesti, kulture i ambijenta koji Tvrđavu Klis čini jednim od najposebnijih lokaliteta u Dalmaciji.