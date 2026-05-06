Otvoren moćnik sv. Dujma: Na misi Šuta, Boban, Opara, Stanišić...

Uoči blagdana svetog Dujma, zaštitnika Splita, u splitskoj katedrali održan je jedan od najvažnijih i najstarijih običaja vezanih uz Sudamju – tradicionalno otvaranje moćnika s relikvijama sv. Dujma.

Otvaranje moćnika važan je dio devetnice, odnosno duhovne priprave za blagdan sv. Dujma koji se u Splitu slavi 7. svibnja.

Svečano misno slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup mons. Zdenko Križić, a među uzvanicima bili su župan Blaženko Boban, dožupan Stipe Čogelja, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, njegova zamjenica Matea Dorčić te bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Svetac čije relikvije počivaju u nekadašnjem Dioklecijanovu mauzoleju

Posebnu simboliku cijelom događaju daje činjenica da se relikvije svetog Dujma čuvaju upravo u nekadašnjem mauzoleju rimskog cara Dioklecijana – vladara u čije je vrijeme sv. Dujam mučenički pogubljen u antičkoj Saloni.

Današnja splitska katedrala, poznata kao katedrala sv. Duje, smatra se jednom od najstarijih katedrala na svijetu koje se i dalje koriste u izvornom obliku. Građevina potječe iz početka 4. stoljeća, a tijekom stoljeća pretvorena je iz carskog mauzoleja u kršćansku crkvu.

Relikvije sv. Dujma prenesene su iz razrušene Salone u Split još u ranom srednjem vijeku, čime je svetac postao trajni simbol grada i njegove vjerske tradicije.

Procesija kroz grad jedna je od najstarijih splitskih tradicija

Središnji događaj Sudamje održat će se u četvrtak ujutro, kada je predviđena tradicionalna procesija od katedrale sv. Dujma do oltara na Rivi, nakon čega slijedi svečano misno slavlje.

Procesija svetog Dujma stoljećima je jedan od najprepoznatljivijih trenutaka splitske tradicije, a svake godine okuplja tisuće građana, hodočasnika i posjetitelja.

Uz zvonjavu kampanela sv. Duje i prolazak kroz srce Dioklecijanove palače, Split i ove godine nastavlja običaj koji traje generacijama i predstavlja jedan od najvažnijih identitetskih simbola grada.