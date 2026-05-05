Ivana Marković o slučaju ilegalnog groblja: “Kako ministarstvo može imati dva različita iskaza?”

Saborska zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra Ivana Marković kritizirala je postupanje nadležnih institucija u slučaju navodnog ilegalnog groblja, ističući proturječne izjave unutar istog resora.

U svojoj objavi navodi kako je ravnatelj Uprave za komunalno gospodarstvo u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tomislav Jukić izjavio da je znao za postojanje ilegalnog groblja, ali da ga je iznenadila činjenica da su već obavljena dva ukopa. S druge strane, ministar Branko Bačić poručio je kako Ministarstvo nije bilo upoznato s projektom jer je riječ o nezakonitoj gradnji te da je vrlo vjerojatno da su trebale reagirati građevinska inspekcija i komunalni redari.

Marković postavlja pitanje kako je moguće da unutar istog ministarstva postoje dva različita iskaza o istom slučaju te tko je uopće imao stvarni uvid u situaciju.

Također upozorava na pravna i proceduralna pitanja vezana uz mogućnost naknadne legalizacije objekta koji je, kako tvrdi, izgrađen izvan propisa i bez uključenosti jedinice lokalne samouprave, te u suprotnosti sa Zakonom o grobljima.

Na kraju ističe pitanje jednakosti pred zakonom, propitujući zašto se pravila, prema njezinu mišljenju, ne primjenjuju jednako u svim slučajevima.

Evo što je sve napisala.

Oko slučaja ilegalnog groblja imamo isto Ministarstvo, a dva različita iskaza.

Naime, ravnatelj Uprave za komunalno gospodarstvo Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tomislav Jukić je u emisiji pozvao na „smirivanje situacije“ i kazao:

„Znao sam da postoji ilegalno groblje, ali me iznenadilo da su već izvršena dva ukopa. To je nešto što nismo očekivali.“

Danas pak Branko Bačić kaže:

„Nismo znali za ovaj projekt jer je nezakonit. Nije dospio do nas, a vrlo je vjerojatno da su građevinska inspekcija i komunalni redari trebali reagirati.“

Kako državni vrh može imati dvije potpuno različite informacije o istom slučaju?

Je li se za nelegalno groblje znalo ili se nije znalo i kako Ministarstvo misli da se groblje, koje je izgrađeno nelegalno i privatno i van režima upravljanja od strane jedinice lokalne samouprave, i u suprotnosti sa Zakonom o grobljima, legalizira naknadno?

Evo, mene zanima kako se nešto nelegalno i građeno van svih propisa može naknadno legalizirati?

Zašto svi drugi poštuju procedure i pravila, a za neke vrijede drugačija?