Čudesno: Arsenal ispisao povijest Lige prvaka, ovakav niz nitko nikada nije imao

Nogometaši Arsenala ostvarili su plasman u finale Lige prvaka, ali ono što ovu sezonu čini posebnom nije samo rezultat – već način na koji su do njega došli.

Londonski klub upisao se u povijest elitnog natjecanja kao prva momčad koja je odigrala čak 14 utakmica bez poraza u jednoj sezoni Lige prvaka i stigla do finala.

Saka junak protiv Atletica

Put prema završnici zaključen je pobjedom protiv Atletico Madrida u polufinalu, gdje je ključni trenutak utakmice donio Bukayo Saka.

Njegov pogodak odlučio je susret i odveo Arsenal u prvo finale nakon dva desetljeća, izazvavši veliko slavlje među navijačima.

Niz bez poraza za povijest

Momčad Mikela Artete kroz cijelu kampanju pokazivala je iznimnu stabilnost i mentalnu čvrstoću. Iako su i ranije pojedini klubovi igrali velik broj utakmica u jednoj sezoni, nitko nije uspio ostati neporažen sve do finala.

Upravo taj kontinuitet rezultata izdvaja Arsenalovu sezonu kao jednu od najimpresivnijih u povijesti natjecanja.

Redom padali europski velikani

Na putu do finala Arsenal je izbacio niz jakih protivnika, a posebno se ističu dvoboji protiv Bayer Leverkusena i Sportinga, kao i odlučujući okršaj s Atleticom.

Topnici su u tim susretima pokazali taktičku disciplinu, ali i napadačku učinkovitost koja ih je dovela na korak do trofeja.

Finale za potvrdu sezone iz snova

Arsenal sada čeka veliko finale koje je na rasporedu krajem svibnja. Bit će to prilika da sezonu iz snova okrune prvim naslovom europskog prvaka u klupskoj povijesti.

Već sada jasno je da je ova generacija ispisala povijest – no ostaje pitanje može li napraviti i posljednji, najveći korak.