DRAMA NA KRUZERU ZBOG RIJETKOG VIRUSA: Evakuacija u Nizozemsku bez jasnog roka, sumnja se na prijenos među putnicima

Međunarodna zdravstvena uzbuna izbila je na kruzeru MV Hondius nakon što se sumnja da je rijetki hantavirus povezan sa smrću troje putnika. Dvoje oboljelih bit će hitno prevezeno u Nizozemsku, no točan termin evakuacije zasad nije poznat.

Brod nizozemskog operatera Oceanwide Expeditions trenutačno je usidren kod Zelenortskih otoka.

“Nemamo točan vremenski okvir”

Iz kompanije su potvrdili da se priprema medicinska evakuacija najtežih slučajeva.

– “Medicinska evakuacija dviju osoba koje zahtijevaju hitnu skrb, kao i osobe povezane s preminulim putnikom, provest će se specijaliziranim zrakoplovima koji su na putu prema Zelenortskim otocima” – priopćili su.

Dodaju kako će putnici biti prevezeni u Nizozemsku, ali bez preciznog roka.

– “U ovom trenutku nemamo točan vremenski okvir” – navodi se.

Nakon evakuacije, brod bi trebao nastaviti plovidbu prema Kanarskim otocima, što bi trebalo trajati oko tri dana.

Sumnja na širenje virusa među putnicima

Hantavirus, koji se najčešće prenosi s glodavaca na ljude putem izlučevina, rijetko se povezuje s prijenosom među ljudima. Ipak, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) razmatra upravo tu mogućnost u ovom slučaju.

Na brodu su zasad potvrđena dva slučaja zaraze, dok se još pet vodi kao sumnjivo. Uz troje preminulih, situacija je izazvala zabrinutost međunarodnih zdravstvenih institucija.

WHO je pokrenuo praćenje kontakata putnika na letu između otoka Sveta Helena i Johannesburga, kojim je putovala jedna od preminulih osoba. Riječ je o nizozemskoj državljanki čije se stanje pogoršalo tijekom leta, a preminula je po dolasku u bolnicu 26. travnja. Naknadno je potvrđeno da je bila pozitivna na hantavirus.

Na tom letu bilo je ukupno 82 putnika i šest članova posade.

– “Pokrenuto je praćenje svih kontakata s tog leta” – poručuju iz WHO-a.

Mjere i na otoku Sveta Helena

Dio putnika s broda ranije se iskrcao na udaljenom atlantskom otoku Sveta Helena, gdje živi oko 4.400 stanovnika. Lokalne vlasti su potvrdile da su neke osobe bile u kontaktu s lokalnim stanovništvom, javlja Euronews.

– “Iako virus može biti ozbiljan, trenutačno nema potvrđenih slučajeva na otoku i nema značajnog razloga za zabrinutost” – priopćile su vlasti.

Unatoč tome, provodi se opsežno praćenje kontakata i preventivne mjere izolacije.

Rijetka, ali potencijalno opasna bolest

Hantavirus je rijetka bolest koja u težim slučajevima može uzrokovati ozbiljne zdravstvene komplikacije. Najčešće se prenosi kontaktom s izlučevinama zaraženih glodavaca.

Ovaj slučaj na kruzeru dodatno se prati zbog neuobičajene sumnje na mogući prijenos među ljudima, što bi, ako se potvrdi, predstavljalo značajan epidemiološki izazov.