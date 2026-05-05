U teškoj prometnoj nesreći poginuo 45-godišnjak, otac petero djece

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Vukovije, u općini Đulovac, poginuo je 45-godišnji Antun Gegić iz Velikih Bastaja, piše Moj Portal.

Nesreća se dogodila oko 22:20 sati. Prema informacijama policije, 45-godišnjak je upravljao osobnim vozilom marke Škoda u smjeru Daruvara. Dolaskom do kućnog broja 26 u Vukovijama, u desnom zavoju, vozilo je prešlo na suprotnu stranu kolnika, sletjelo u putni jarak i udarilo u betonski most.

Iako je Hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, vozaču nije bilo spasa. Preminuo je na mjestu događaja.

Prema pisanju Moj Portala, riječ je o ocu petero djece koji je radio u Njemačkoj, dok je njegova supruga s djecom živjela u Velikim Bastajima.

“Bio je čovjek koji bi uvijek priskočio u pomoć, prijatelj na kojeg se moglo osloniti i ljudina koja je svojom skromnošću i radom zaslužila poštovanje svakoga koga je poznavala”, rekli su za Moj Portal oni koji su ga poznavali.