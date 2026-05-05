Novi vrtić u Klisu pri kraju

U općini Klis privode se kraju radovi na izgradnji novog dječjeg vrtića, projektu vrijednom 2,7 milijuna eura koji već sada poprima svoj konačni izgled.

Kako je izvijestio načelnik Jakov Vetma, završna faza radova je u tijeku, a uskoro slijedi i postavljanje skele za izradu fasade, čime se projekt približava samom završetku.

Prema planovima, vrtić bi svoja vrata trebao otvoriti već ove jeseni, kada će prvi mališani zakoračiti u novi, suvremeno opremljen prostor.

Načelnik je pritom pozvao i građane da se uključe u završni izgled objekta, predlažući boju fasade koja će krasiti budući vrtić i prostor u kojem će djeca stvarati svoje prve uspomene.