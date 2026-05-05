Jedan simptom raka možemo uočiti samo noću

Rak je bolest o kojoj nitko ne želi razmišljati, no statistike pokazuju da će se s njom tijekom života suočiti velik broj ljudi. Zato rano otkrivanje ima ključnu ulogu. Važno je prepoznati i manje očite znakove.

Jedan od simptoma koji se može pojaviti gotovo isključivo noću je pojačano znojenje. Nije u potpunosti jasno zašto se javlja, no pretpostavlja se da je riječ o reakciji tijela na bolest, hormonalnim promjenama ili povišenoj temperaturi. Tijelo se tada pokušava rashladiti pojačanim znojenjem. Ipak, uzrok nije uvijek ozbiljan, piše Daily Express.

Ključno je slušati vlastito tijelo

Noćno znojenje može biti posljedica i bezazlenih faktora poput vježbanja prije spavanja, konzumacije alkohola ili visokih temperatura u prostoriji. Međutim, ako se pojavi iznenada i bez jasnog razloga, može biti znak za uzbunu. Organizacija Cancer Research UK upozorava da vrlo jako noćno znojenje može biti jedan od simptoma raka. Zato je važno obratiti pozornost na učestalost i intenzitet.

Osim toga, postoje i drugi simptomi na koje treba paziti, poput stalnog umora, neobjašnjivog gubitka težine i bolova. Upozoravajući znakovi mogu biti i kvržice, promjene na koži, dugotrajan kašalj ili poteškoće s disanjem.

Simptomi se mogu odnositi i na probavni sustav, poput promjena u stolici, nadutosti ili krvi u stolici. Dodatno, važne su i promjene poput krvi u mokraći ili neuobičajenog krvarenja. Britanski Nacionalna zdravstvena služba (NHS) naglašava: "Važno je biti svjestan svih novih ili zabrinjavajućih simptoma."

Ako postoji sumnja, pacijenti se upućuju specijalistu, često unutar dva tjedna. Iz Cancer Research UK ističu: "Postoji više od 200 različitih vrsta raka koji mogu uzrokovati različite simptome." Zaključuju kako je ključno slušati vlastito tijelo i javiti se liječniku ako promjene ne prolaze, prenosi Index.