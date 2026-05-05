Zvijezda popularne komedije otkrila istinu o odnosu s Olsenicama: "Jednostavno smo se udaljile"

Jodie Sweetin (44), glumica koja je utjelovila Stephanie Tanner u popularnoj seriji "Puna kuća", nedavno je progovorila o svom odnosu s nekadašnjim kolegicama Mary-Kate i Ashley Olsen. U gostovanju u podcastu otkrila je da s blizankama, koje su se proslavile ulogom najmlađe sestre Michelle, nije u kontaktu već godinama, piše Index.

Uspomene na djetinjstvo

Sweetin se u podcastu "McBride Rewind" prisjetila lijepih trenutaka s blizankama Olsen, koje su ulogu Michelle Tanner dijelile od devetog mjeseca života, pa sve do kraja serije 1995. godine.

"Jako sam ih voljela. Od početka sam bila iznimno bliska s Ashley i Mary-Kate", rekla je. "Odlazila bih u njihovu sobu kako bismo se družile i igrale."

"Voljela sam biti ta starija, brižna prijateljica. Ashley i Mary-Kate dolazile bi k meni na spavanje", dodala je Sweetin. "Vikendom bi s mojim roditeljima dolazile u moju vikendicu. Jahale bismo konje i išle u Disneyland. Imam fotografije na kojima se igramo odijevanja u mojoj kući, one imaju oko tri, a ja šest godina. Bile su to obične dječje stvari i ja sam u tome uživala."

Različiti životni putevi

Glumica je nastavila objašnjavajući da se s blizankama "nije čula" posljednjih godina, no naglasila je da među njima nema zle krvi.

"Mislim da su nakon 'Pune kuće' i odrastanja imale iznimno drugačiji životni put od svih nas ostalih", rekla je. "Ljudi me pitaju: 'Zar ne razgovarate? Jeste li u svađi?' Ne, imale su osam godina kad je serija završila. Nije da nismo bile bliske, ali nismo se stalno viđale."

"Viđale bismo se na obiteljskim okupljanjima i večerama, nije bilo nikakve zle krvi. No, preselile su se u New York, udale, stvorile modni imperij i ušle u taj svijet. Jednostavno smo se udaljile", pojasnila je.

"One se toga ne sjećaju kao ja"

Sweetin je ponudila i logično objašnjenje za udaljavanje. "Treba uzeti u obzir da su imale osam godina kada je serija završila. Ako ste nekoga poznavali prvih osam godina života, a onda su vam se putevi razišli, s koliko tih ljudi i danas razgovarate? To nije ništa loše", rekla je.

"One se toga ne sjećaju na isti način kao ja ili netko drugi", zaključila je.

Mary-Kate i Ashley Olsen nakon glumačke karijere posvetile su se modi te su danas uspješne dizajnerice s vlastitim brendom The Row, koji su osnovale 2005. godine.