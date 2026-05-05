Uhićen i sin načelnika nakon napada na novinarsku ekipu: "Procedura je poprilično jasna"

Nakon napada na ekipu Nove TV, u ponedjeljak navečer je u policijsku postaju u Trogiru privedeno više osoba, među kojima i načelnik Općine Marina - Ante Mamut.

Ekipa rubrike Poziv u ponedjeljak je snimala na području ilegalnog groblja, koje je nakon njihove priče zatvorio Državni inspektorat. Više osoba, uključujući načelnika, napalo je novinarku Teu Johman Nitraj i snimatelje Kristijana Jantona i Tomislava Sladića. U tijeku je policijsko postupanje, piše Dnevnik.hr.

"Nakon što smo u poslijepodnevnim satima zaprimili informaciju o događaju policijski službenici su žurno upućeni na teren. Obavljeni su razgovori s oštećenim osobama i zaprimljene kaznene prijave. Dvije osobe su zatražile liječničku pomoć i zadobile su lakše tjelesne ozljede. U ovom trenutku kriminalističko istraživanje se provodi nad šest osoba", poručila je Antonela Lolić, glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

"Poraz demokracije"

"Samo vam mogu reći da je ovo bio poraz demokracije i poraz zdrave logike, koje ja nikad nisam doživjela u zivotu. Svi smo potreseni ovim događajem jer se ovo ne vidi često. Mislim da je ovo presedan u Republici Hrvatskoj", rekla je Mirjam Radić, predsjednica Općinskog vijeća Marina.

Iz Splita se javio novinar Dnevnika Nove TV i urednik rubrike poziv Domagoj Mikić.

"Načelnik Ante Mamut prijavljen je za više kaznenih djela, kazneno djelo prijetnje je najteže što mu se stavlja na teret. Uhićen je i njegov sin koji je također napao našu ekipu. Ono što treba istaknuti jest da je procedura poprilično jasna. Nakon što policajci odrade svoj posao uhićeni će biti predani pritvorskom nadzorniku, a potom će biti dovedeni na Općinsko državno odvjetništvo kako bi dali svoj konačan iskaz. Tada će državni odvjetnik i za koga tražiti određivanje istražnog zatvora. S obzirom na to da je načelnik Mamut uhićen oko 21 sat policija ga ima prava do tada i zadržati. No kako doznajem on bi se pred tužiteljima trebao naći kroz nekoliko sati", rekao je Mikić.

Napad na ekipu Nove TV oštro osuđuje Hrvatsko novinarsko društvo, ali i ministar pravosuđa.