Zabrinutost zbog mogućeg onečišćenja mora na Trsteniku: Zatraženo hitno očitovanje nadležnih

Na plaži Trstenik ovih dana zabilježen je zabrinjavajući prizor – smeđi trag u moru koji upućuje na moguće izlijevanje otpadnih voda. Građani su, s pravom, izrazili zabrinutost zbog situacije na jednoj od frekventnijih gradskih plaža.

Kao predsjednik Gradskog kotara Trstenik, Damir Barbir uputio je službeni zahtjev Vodovodu i kanalizaciji Split tražeći hitno očitovanje o tome radi li se o otpadnim vodama, postoji li potencijalna opasnost za zdravlje kupača te gdje se točno nalazi kolektor i kako funkcionira sustav odvodnje na tom području.

Istaknuo je kako se neće šutjeti dok postoji i najmanja sumnja da je more u kojem se kupaju građani, posebno djeca, potencijalno ugroženo. Od nadležnih očekuje brzu reakciju, jasne informacije i potpunu transparentnost prema javnosti.

Barbir je najavio da će, čim odgovori pristignu, oni biti javno objavljeni, te je pozvao građane da podijele svoja opažanja i iskustva s terena.