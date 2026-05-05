John Malkovich postao hrvatski državljanin

U kratkoj svečanosti glumcu je uručeno rješenje o državljanstvu; ministar Davor Božinović uputio mu čestitke i dobrodošlicu

Svjetski poznati glumac John Malkovich postao je hrvatski državljanin. Rješenje o državljanstvu mu je uručeno u sklopu kratke ceremonije.

Vijest je na društvenoj mreži X objavio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović

John Malkovich rođen je 1953. godine u gradu Christopher u saveznoj državi Illinois u SAD-u, ali ima i hrvatske korijene preko obitelji s majčine strane, što je i ranije isticao u javnosti.

 

