Zlatko Mateša javnosti nudi krivca za aferu u HOO: "On je odgovoran, ja sam samo volonter"

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša nakon medijske šutnje za Telegram je progovorio o sumnjama na nezakonitosti koje pretresaju krovnu sportsku organizaciju. Podsjećamo, nakon članaka Index Istraga, USKOK je pokrenuo izvide u HOO-u.

Šef HOO-a sada ističe kako ne namjerava podnijeti ostavku te odgovornost za financijsko poslovanje prebacuje na glavnog tajnika HOO-a. Mateša, koji je na čelu HOO-a od 2002. godine, tvrdi da se kao predsjednik volonter uopće ne bavi financijama.

Ostavka? "Ne"

Na izravno pitanje razmišlja li o ostavci uslijed afera koje se vežu uz HOO, Mateša je kratko porukom odgovorio: "Ne". Također je demantirao medijske napise da je nedavno bio hospitaliziran zbog stresa uzrokovanog medijskim pritiskom. "Potpuno netočno. Vezano je za moje ranije probleme sa srcem", izjavio je.

"Glavni tajnik je odgovoran za poslovanje"

Mateša naglašava kako prema Statutu HOO-a on osobno ne snosi odgovornost za financije. "Financijske dokumente po Statutu ne potpisuje predsjednik HOO-a, niti se uopće bavi financijskim poslovanjem. Po Statutu, osoba odgovorna za zakonitost poslovanja je glavni tajnik, koji za to prima plaću", rekao je, aludirajući na Sinišu Krajača, koji u hijerarhiji zauzima mjesto odmah ispod njega.

Dodao je kako je njegova uloga volonterska i usmjerena na međunarodne odnose. "Predsjednik je volonter koji se bavi odnosima s Međunarodnim olimpijskim odborom, Europskim olimpijskim odborima, međunarodnim federacijama i odnosima s Vladom RH. Iako se uopće ne bavim financijskim poslovanjem, moje spominjanje u medijima očito nosi najviše klikova", kaže Mateša, koji za svoj rad u HOO-u ne prima naknadu.

Istraga USKOK-a i afera Pavlek

USKOK je, nakon izbijanja afere s bivšim direktorom Hrvatskog skijaškog saveza Vedranom Pavlekom, 16. ožujka proširio izvide i na poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Kako su mediji ranije izvijestili, istražitelje zanima uloga HOO-a u financiranju Skijaškog saveza, ali i organizacija raznih događanja te isplate dnevnica. Prema izvorima unutar HOO-a, u fokusu istrage navodno je upravo glavni tajnik Krajač.

Financiranje Skijaškog saveza

Mateša se osvrnuo i na financiranje Skijaškog saveza, iz kojeg je, prema sumnjama istražitelja, Pavlek tijekom deset godina izvukao 30 milijuna eura. "Imali smo sjednicu Vijeća na kojoj smo prošli izvješće o Skijaškom savezu. Sva sredstva koja mi dajemo tom savezu utrošena su za natjecanja i pripreme.

Od 67 milijuna eura koliko se u taj savez prelilo tijekom deset godina, od države odnosno HOO-a primili su svega 16 milijuna ili 23 posto ukupne svote. Van naše kontrole je 51 milijun eura, a riječ je o sponzorstvima i donacijama s kojima nemamo ništa", pojasnio je Mateša.

"Sve ćemo dostaviti istražiteljima"

Predsjednik HOO-a poručuje da će odbor u potpunosti surađivati s istražnim tijelima. "Zatražena je određena dokumentacija, većinom vezana za saveze koji se spominju; dostavit ćemo sve što od nas bude traženo, jer je naš najveći interes da se utvrde nepravilnosti ako ih ima i da odgovorni snose posljedice", kazao je.

Iz HOO-a su i ranije priopćili kako su već predali USKOK-u dokumentaciju vezanu za Skijaški savez te da su internom provjerom utvrdili da je novac koji su oni doznačili namjenski potrošen. Mateša je zaključio kako je svjestan štete koja se nanosi sportu. "Svjesni smo da sve što se sada događa nanosi veliku štetu hrvatskom sportu i zato kontrolne mehanizme u sustavu treba znatno pojačati", rekao je Mateša u intervjuu Telegramu.