Novi klub kao spas tradicije: Šibenski nogomet ide u reorganizaciju

I dok se nogometaši Šibenika pod trenerom Mehmedom Alispahićem hrabro bore u četvrtom rangu da skupe što više bodova, dok je originalni klub pred ulaskom u stečaj i gašenjem, uskoro bi se, prema neslužbenim informacijama, trebalo početi s novim klubom, koji će naslijediti šibensku nogometnu tradiciju, ali kao nova pravna osoba morati s radom nastaviti u petom rangu, odnosno županijskoj ligi, piše ŠibenikIN.

O novom klubu sastanči se već neko vrijeme, s obzirom da je originalni HNK Šibenik u blokadi i predstečajnom postupku te je dobio stečajnog upravitelja na Trgovačkom sudu u Zadru, a ne čini se izglednim da će se neki investitor pojaviti u zadnji čas i riješiti višemilijunski dug.

Jedna od najzanimljivijih tema je ime novog kluba, koje ne smije biti potpuno identično starom. Kako su to napravili brojni klubovi prije Šibenika, novo ime ne smije biti ni previše različito, kako bi bilo jasno da novonastali klub nastavlja tradiciju originalnog (primjerice, Vukovar '91 postao je Vukovar 1991).

Glavni prijedlozi su Građanski nogometni klub (GNK) Šibenik i Hrvatski nogometni klub Šibenik 1932. Staviti godinu osnivanja u ime novog kluba rješenje je koje su, na primjer, iskoristili drugoligaši Orijent i Karlovac, nakon njihovog stečaja. Dodatak 'Građanski' je nešto što je šibenski košarkaški klub upotrijebio pri svom novom početku 2010. godine.

Na stadionu za vrijeme subotnje utakmice Šibenik-Kamen (I) mogla su se čuti mišljenja da novo ime mora odražavati tradiciju HNK Šibenik, kako se ne bi ponavljali problemi koje je GKK Šibenka imala prije 16 godina, kada su neki pokušavali provući tezu da za novi klub ne treba navijati jer 'nema veze sa starim'.

Za mišljenje o novom imenu pitat će se i šibenske navijače.

Kako smo već pisali, novi šibenski nogometni klub mora početi iz najniže lige sljedeće sezone, dakle iz petog ranga (Županijske lige šibensko-kninske). Ostaje za vidjeti može li Šibenik u profesionalnoj ligi (u Hrvatskoj su to treći rang i naviše) zaigrati odmah čim se tamo plasira. Šibenik više ne može sudjelovati ni u Kupu Hrvatske, prije nego osvoji Županijski kup.

Novi klub nema više prava na postotke od transfera bivših igrača, ali isto tako nema nikakve dugove i počinje od nule, a na njega se ne odnosi ni zabrana FIFA-e dovođenja novih igrača.

Pozitivno je što je Savez, kako bi zaštitio mlađe kategorije, propisima dozvolio da Škola nogometa starog kluba prijeđe u novi, uz zaštitu statusa (vjerojatno je da će juniori i kadeti sljedeće sezone igrati jedinstveni drugi hrvatski rang).

Novi klub zadržat će iste klupske boje, grb, a ostaje vidjeti tko će biti njegovi funkcioneri i hoće li, kako je najavljeno, biti osnovan kao udruga građana te na početku financiran javno, uz sponzorstva.

Za to vrijeme, barem na papiru, originalni HNK Šibenik i dalje će formalno postojati kao pravni subjekt, sve do likvidacije, kako bi se barem djelomično riješili postojeći dugovi, maksimalno koliko je moguće, ali nakon sezone 2025/26 on više neće funkcionirati u nogometnom smislu ni imati nikakve slične aktivnosti.