Piveden načelnik općine Marina nakon napada na novinarsku ekipu: "Ovo ste vi stavili, ovo je namješteno!"

Nakon napada na novinarsku ekipu Nove TV sinoć je priveden načelnik općine Marina - Ante Mamut. Sve se dogodilo nakon priče ekipe Poziva da je na privatnoj zemlji ilegalno sagrađena mrtvačnica i 32 grobnice.

Samo groblje, manje od 24 sata otkako je priča objavljena u Dnevniku Nove TV - danas je zatvorio Državni inspektorat. Iako su privatna groblja u Hrvatskoj zabranjena već gotovo 80 godina - jedan poduzetnik okušao se u ovom biznisu bez ikakvih potrebnih papira.

Vlasnik zemlje, kako je rekao za Poziv, dozvolu za gradnju nije dao. Ekipa Nove TV sinoć se uživo za Dnevnik trebala javiti s te lokacije - no, napadnuta je.

Građevinska inspekcija ekspresno je postavila oznaku da je ovo gradilište zatvoreno, no tu je oznaku netko u međuvremenu uklonio.

Evo što su reporterki Dnevnika NoveTV, Tei Johman Nitraj, poslali u priopćenju:

"Građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski očevid na k.č. 3029/1 i 3028/2, k.o. Blizna te utvrdila da se na predmetnoj lokaciji bespravno grade grobnice i objekt za ispraćaj pokojnika bez prethodno ishođene pravomoćne, odnosno izvršne građevinske dozvole. Sukladno odredbi članka 119. Zakona o državnom inspektoratu gradilište je zatvoreno posebnom službenom oznakom. Nastavak inspekcijskog postupka je u tijeku."

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, ovo nije jedina inspekcija koja je najavila svoj dolazak. S obzirom na to da su obavljeni i ukopi - na teren bi trebala izaći i sanitarna inspekcija. Svoj dolazak u komunualno poduzeće Marina najavili su i iz Ministarstva graditeljstva, oni bi trebali pročešljati cijelu dokumentaciju.

U tijeku je postupanje policije, a informativni program Nove TV osuđuje napad na novinarsku ekipu koja je samo radila svoj posao i očekuje brzu reakciju institucija.