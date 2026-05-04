Srpska pjevačica Ana Bekuta zbog Terezinog koncerta došla u Split: "Usrećila je mene i tisuće ljudi na Starom placu"

Srpska pjevačica Ana Bekuta stigla je u Split samo zbog koncerta Tereze Kesovije koji je sinoć održan na Starom Placu.

Dvije pjevačice družile su se nakon koncerta, a Bekuta je bila vidljivo dirnuta koncertom. Inače, Bekuta je velika obožavateljica hrvatske dive Tereze Kesovije.

"Sinoć sam slušala veličanstvenu Terezu Kesoviju na njenom oproštajnom koncertu u Splitu. Veče puno emocija i neverovatne energije. Tereza je sat i pol pjevala i vraćala nas u mladost i radost, a njenom nevjerojatnom glasu vreme i godine ne mogu ništa. Usrećila je sinoć i mene i hiljade ljudi koje su došle na Stari plac. Tereza, hvala ti na svemu što si nam pružila proteklih 60 godina", napisala je Bekuta uz zajedničku sliku.

