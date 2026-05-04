Od lipnja rastu plaće zaposlenicima vrtića u Solinu

Zaposlenicima vrtića u Solinu od 1. lipnja rastu plaće, potvrđeno je potpisivanjem dodatka Kolektivnom ugovoru između Grada Solina i dječjih vrtića.

Gradonačelnik Dalibor Ninčević danas je, zajedno s predstavnicama sindikata DV Cvrčak i DV Izvor, potpisao dokument kojim se povećavaju primanja odgajateljima, stručnim suradnicima, administrativnom i pomoćnom osoblju.

Kako je istaknuto, nova prava nadilaze zakonski minimum. Naime, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju propisuje da plaće zaposlenih u vrtićima trebaju biti izjednačene s plaćama učitelja u osnovnim školama, no u Solinu će, prema novom dogovoru, biti i veće od toga.

Iz Grada poručuju kako ovim potezom žele dodatno valorizirati odgovoran rad s djecom te osigurati bolje i motivirajuće uvjete za sve zaposlenike u predškolskom sustavu.

Uz povećanje plaća, najavljena su i daljnja ulaganja u vrtićku infrastrukturu. U planu je proširenje kapaciteta i izgradnja novih objekata kako bi se odgovorilo na potrebe sve većeg broja djece i mladih obitelji.